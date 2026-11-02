A partir de este lunes 2 de noviembre, entra en vigencia el nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada para los usuarios registrados en la Plataforma Patria. El esquema, que se ajusta semanalmente, mantiene la modalidad de despacho basada en el último número de la placa del vehículo.
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Cronograma de gasolina subsidiada para la semana del 2 al 8 de noviembre
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