Cronograma de gasolina subsidiada para la semana del 2 al 8 de noviembre

Los dueños de vehículos tienen asignado un cupo mensual de 120 litros para autos y 60 litros para motocicletas. Para retirar el combustible, es indispensable contar con saldo positivo en el monedero digital de la plataforma.

Cronograma de la semana:

Lunes 2 de noviembre: Placas terminadas en 9 y 0

Placas terminadas en 9 y 0 Martes 3 de noviembre: Placas terminadas en 1 y 2

Placas terminadas en 1 y 2 Miércoles 4 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4

Placas terminadas en 3 y 4 Jueves 5 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6

Placas terminadas en 5 y 6 Viernes 6 de noviembre: Placas terminadas en 7 y 8

Placas terminadas en 7 y 8 Sábado 7 de noviembre: Placas terminadas en 9 y 0

Placas terminadas en 9 y 0 Domingo 8 de noviembre: Placas terminadas en 1 y 2

Para verificar el cupo disponible, los usuarios pueden enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. Tras unos minutos, recibirán una respuesta con la información solicitada.