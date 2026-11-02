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Cronograma de gasolina subsidiada para la semana del 2 al 8 de noviembre

Combustible

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A partir de este lunes 2 de noviembre, entra en vigencia el nuevo cronograma de distribución de gasolina subsidiada para los usuarios registrados en la Plataforma Patria. El esquema, que se ajusta semanalmente, mantiene la modalidad de despacho basada en el último número de la placa del vehículo.

Los dueños de vehículos tienen asignado un cupo mensual de 120 litros para autos y 60 litros para motocicletas. Para retirar el combustible, es indispensable contar con saldo positivo en el monedero digital de la plataforma.

Cronograma de la semana:

  • Lunes 2 de noviembre: Placas terminadas en 9 y 0
  • Martes 3 de noviembre: Placas terminadas en 1 y 2
  • Miércoles 4 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4
  • Jueves 5 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6
  • Viernes 6 de noviembre: Placas terminadas en 7 y 8
  • Sábado 7 de noviembre: Placas terminadas en 9 y 0
  • Domingo 8 de noviembre: Placas terminadas en 1 y 2

Para verificar el cupo disponible, los usuarios pueden enviar un mensaje de texto con la palabra SALDO o GASOLINA al número 3777. Tras unos minutos, recibirán una respuesta con la información solicitada.

Con información de noticiascol.com

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