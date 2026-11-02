El cuidado de la piel suele centrarse en el rostro, dejando a menudo en un segundo plano otras zonas del cuerpo que requieren atención constante. Los pies, debido a la fricción diaria con el calzado y el peso corporal, son propensos a sufrir sequedad extrema y la formación de grietas en los talones.
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Cómo recuperar la suavidad de los pies con una mascarilla casera
Cuidado personal
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Con información de Magnific
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