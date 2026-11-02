Cómo preparar infusiones de jengibre para el manejo de molestias respiratorias

La eficacia de esta raíz frente a los cuadros respiratorios se debe a sus propiedades efecto antiinflamatorio y analgésico, que ayudan a contrarrestar la respuesta del sistema inmunológico en las mucosas de la faringe y bronquios. Además, su acción antiespasmódica contribuye a relajar el músculo liso bronquial, lo que resulta útil para frenar la tos seca, mientras que su capacidad expectorante facilita la expulsión de mucosidades.

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Es fundamental precisar que el jengibre funciona como un coadyuvante sintomático. No tiene la capacidad de destruir virus ni sustituye las indicaciones médicas prescritas para tratar infecciones como la influenza. Su función principal es atenuar la severidad de las molestias, como el dolor de garganta y la congestión, brindando bienestar durante la convalecencia.

Para su consumo, se recomienda preparar una infusión utilizando entre 1 y 2 gramos de raíz fresca rallada por cada taza de agua, hirviendo a fuego lento durante 5 a 10 minutos y manteniendo el recipiente tapado para conservar sus aceites esenciales. La sinergia con miel y limón puede potenciar sus efectos, aprovechando las propiedades demulcentes de la miel y el aporte de vitamina C del cítrico para hacer más llevadero el proceso de recuperación.