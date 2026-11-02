El uso de plantas medicinales como terapia complementaria ha ganado relevancia ante la circulación frecuente de patógenos que causan resfriados y síndromes virales. Entre las opciones más valoradas, el jengibre destaca por su perfil fitoquímico, que incluye compuestos como los gingeroles y shogaoles, los cuales ofrecen beneficios terapéuticos en la medicina tradicional.
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Cómo preparar infusiones de jengibre para el manejo de molestias respiratorias
Salud y bienestar
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