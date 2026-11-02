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Cómo preparar infusiones de jengibre para el manejo de molestias respiratorias

Salud y bienestar

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Imagen de la noticia: Cómo preparar infusiones de jengibre para el manejo de molestias respiratorias

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El uso de plantas medicinales como terapia complementaria ha ganado relevancia ante la circulación frecuente de patógenos que causan resfriados y síndromes virales. Entre las opciones más valoradas, el jengibre destaca por su perfil fitoquímico, que incluye compuestos como los gingeroles y shogaoles, los cuales ofrecen beneficios terapéuticos en la medicina tradicional.

La eficacia de esta raíz frente a los cuadros respiratorios se debe a sus propiedades efecto antiinflamatorio y analgésico, que ayudan a contrarrestar la respuesta del sistema inmunológico en las mucosas de la faringe y bronquios. Además, su acción antiespasmódica contribuye a relajar el músculo liso bronquial, lo que resulta útil para frenar la tos seca, mientras que su capacidad expectorante facilita la expulsión de mucosidades.

Propiedades del jengibre ante cuadros virales: cómo alivia la tos y cuál es la dosis que debes consumirFoto cortesía de: freepik

Es fundamental precisar que el jengibre funciona como un coadyuvante sintomático. No tiene la capacidad de destruir virus ni sustituye las indicaciones médicas prescritas para tratar infecciones como la influenza. Su función principal es atenuar la severidad de las molestias, como el dolor de garganta y la congestión, brindando bienestar durante la convalecencia.

Para su consumo, se recomienda preparar una infusión utilizando entre 1 y 2 gramos de raíz fresca rallada por cada taza de agua, hirviendo a fuego lento durante 5 a 10 minutos y manteniendo el recipiente tapado para conservar sus aceites esenciales. La sinergia con miel y limón puede potenciar sus efectos, aprovechando las propiedades demulcentes de la miel y el aporte de vitamina C del cítrico para hacer más llevadero el proceso de recuperación.

Con información de Freepik

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