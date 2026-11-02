Las paredes de cualquier vivienda se ven afectadas diariamente por el roce, el polvo y pequeñas manchas que deterioran su apariencia. Aunque muchas personas consideran que la única solución es pintar nuevamente toda la estancia, especialistas en limpieza aseguran que es perfectamente viable devolver el buen aspecto a las superficies de manera económica y sin comprometer la pintura original.
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Cómo eliminar manchas y polvo de las paredes con productos del hogar
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