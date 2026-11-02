Cómo eliminar manchas y polvo de las paredes con productos del hogar

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Para el mantenimiento periódico, se recomienda retirar el polvo acumulado utilizando un cubo con agua tibia, unas gotas de jabón lavaplatos y un chorro de vinagre de limpieza o aceite esencial. La aplicación debe realizarse con una mopa plana de microfibra bien escurrida, pasando el paño suavemente de arriba hacia abajo.

En cuanto a las marcas específicas, los expertos sugieren soluciones según el tipo de suciedad:

Roces leves, marcas de muebles o lápiz: Una goma de borrar blanca y limpia suele ser suficiente si se frota con delicadeza.

Una goma de borrar blanca y limpia suele ser suficiente si se frota con delicadeza. Manchas de grasa: El agua micelar aplicada con un disco de algodón es efectiva para atrapar la suciedad.

El agua micelar aplicada con un disco de algodón es efectiva para atrapar la suciedad. Suciedades resistentes: Se puede preparar una mezcla de agua templada, bicarbonato de sodio, agua oxigenada y jabón neutro.

Tras aplicar estas mezclas, es fundamental aclarar la zona con cuidado. La piedra blanca o universal también funciona como una gran aliada tanto en paredes blancas como en aquellas con pintura plástica de color. Estas técnicas permiten mantener el hogar en óptimas condiciones, evitando un gasto económico importante y un trabajo considerable que implicaría pintar toda la habitación.