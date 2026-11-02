Un hecho violento irrumpió en la madrugada de este lunes en el sector El Placer de Capaya, municipio Acevedo del estado Miranda, dejando un saldo de cinco fallecidos y ocho personas heridas.
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Sucesos
Cinco fallecidos y ocho heridos tras ataque armado en fiesta comunitaria en Capaya
Sucesos en Miranda
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Con información de noticiascol.com
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