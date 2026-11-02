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Cinco fallecidos y ocho heridos tras ataque armado en fiesta comunitaria en Capaya

Sucesos en Miranda

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Imagen de la noticia: Cinco fallecidos y ocho heridos tras ataque armado en fiesta comunitaria en Capaya

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Un hecho violento irrumpió en la madrugada de este lunes en el sector El Placer de Capaya, municipio Acevedo del estado Miranda, dejando un saldo de cinco fallecidos y ocho personas heridas.

El suceso ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en la calle Real, donde se desarrollaba una fiesta comunitaria. Entre las víctimas fatales se identificó a un hombre conocido como alias El Manuel, señalado por las autoridades como presunto integrante de una estructura delictiva que opera en la zona.

Los equipos de emergencia, coordinados por el VEN 911 y Protección Civil, trasladaron a los lesionados al Hospital H. Rivero Saldivia y otros centros asistenciales. Entre los heridos se encuentra el oficial Arnaldo Tineo, hijo del director presidente del Instituto Autónomo de Policía Municipal de Acevedo. Antoni Crespo, de 27 años, permanece en estado crítico tras recibir un impacto de bala en la cabeza.

Comisiones de la PNB, la Policía del estado Miranda y la Policía Municipal de Acevedo acordonaron el lugar para iniciar las investigaciones correspondientes.

Con información de noticiascol.com

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