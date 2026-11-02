Ciberataques a sistemas de refrigeración afectan supermercados en cinco países europeos

El método utilizado por los atacantes consistió en el acceso remoto a equipos conectados a internet, donde manipularon el funcionamiento de las unidades para elevar las temperaturas o activar el modo de descongelación. En algunos casos, como en establecimientos suecos, los equipos alcanzaron temperaturas de hasta 50 grados centígrados.

En Bélgica, uno de los países con mayor número de reportes, cadenas como Delhaize y Carrefour registraron incidencias que obligaron a desechar mercancía debido a la ruptura de la cadena de frío. Por su parte, el proveedor Danfoss, cuyos sistemas fueron vulnerados en Países Bajos, señaló que los sistemas atacados utilizaban contraseñas predeterminadas y estaban conectados a redes sin protección adecuada. La empresa había advertido previamente sobre la necesidad de restringir el acceso a estos equipos.

Este episodio ocurre apenas tres semanas después de un evento similar registrado en Francia, donde cientos de supermercados sufrieron la manipulación de sus sistemas de frío. En aquel momento, la Fiscalía de París inició investigaciones tras reportarse la destrucción de alimentos y conatos de incendio. Actualmente, las autoridades de los países afectados, incluyendo al Centro Nacional para la Seguridad Cibernética de Suecia, abrieron una investigación para determinar el alcance de los daños y si todos los incidentes responden a una misma operación.

Aunque la dimensión económica total de esta nueva oleada aún no ha sido precisada, las empresas afectadas trabajan junto a especialistas en ciberseguridad para restablecer la normalidad en sus operaciones. Mientras tanto, los productos refrigerados y congelados de los supermercados afectados fueron retirados de la venta por precaución en varios de los países impactados.