Una nueva oleada de ataques informáticos ha impactado los sistemas de refrigeración de supermercados y otros establecimientos comerciales en al menos cinco países europeos. Los incidentes, ocurridos durante la madrugada del pasado domingo al lunes, han afectado a negocios en Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda y Países Bajos, generando pérdidas de alimentos y obligando a realizar retiradas preventivas de productos.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Ciberataques a sistemas de refrigeración afectan supermercados en cinco países europeos
Seguridad informática
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...