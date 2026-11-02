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Cambios hormonales en la perimenopausia: efectos y cuidados para la piel

Salud y bienestar

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La perimenopausia es una etapa natural que suele manifestarse alrededor de los 40 años, caracterizada por una reducción gradual en la producción de estrógeno y progesterona. Esta fluctuación hormonal altera directamente la estructura y función de la piel, convirtiéndola en uno de los primeros órganos en reflejar estos cambios internos.

Entre las manifestaciones más comunes se encuentran la opacidad, sensación de tirantez, picor, enrojecimiento, así como la aparición de manchas y acné. Ante este escenario, los expertos subrayan que la clave reside en detectar estos cambios a tiempo para adaptar los cuidados personales.

Para mantener la salud cutánea, se recomienda una hidratación profunda y el uso constante de fotoprotección. Abordar la perimenopausia y la piel de forma temprana permite obtener resultados más naturales, progresivos y sostenibles. Entre las sugerencias prácticas, destaca la aplicación diaria de protector solar antes de exponerse al aire libre.

Para combatir la sequedad, se aconseja el uso de serums y aceites nutritivos. Asimismo, para fortalecer el colágeno y mantener la firmeza, se sugiere incorporar péptidos y retinol suave en la rutina. Por otra parte, el uso de vitamina C y niacinamida ayuda a corregir la pigmentación y uniformar el tono, mientras que la exfoliación junto al ácido hialurónico permite hidratar y recuperar el volumen, combatiendo el aspecto áspero o apagado que suele presentarse en esta etapa.

¿Y si el brillo que perdiste sigue ahí?: Guía definitiva para despertar tu piel en plena perimenopausia

Con información de Freepik

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