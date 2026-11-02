Cambios hormonales en la perimenopausia: efectos y cuidados para la piel

Entre las manifestaciones más comunes se encuentran la opacidad, sensación de tirantez, picor, enrojecimiento, así como la aparición de manchas y acné. Ante este escenario, los expertos subrayan que la clave reside en detectar estos cambios a tiempo para adaptar los cuidados personales.

Para mantener la salud cutánea, se recomienda una hidratación profunda y el uso constante de fotoprotección. Abordar la perimenopausia y la piel de forma temprana permite obtener resultados más naturales, progresivos y sostenibles. Entre las sugerencias prácticas, destaca la aplicación diaria de protector solar antes de exponerse al aire libre.

Para combatir la sequedad, se aconseja el uso de serums y aceites nutritivos. Asimismo, para fortalecer el colágeno y mantener la firmeza, se sugiere incorporar péptidos y retinol suave en la rutina. Por otra parte, el uso de vitamina C y niacinamida ayuda a corregir la pigmentación y uniformar el tono, mientras que la exfoliación junto al ácido hialurónico permite hidratar y recuperar el volumen, combatiendo el aspecto áspero o apagado que suele presentarse en esta etapa.