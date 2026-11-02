La perimenopausia es una etapa natural que suele manifestarse alrededor de los 40 años, caracterizada por una reducción gradual en la producción de estrógeno y progesterona. Esta fluctuación hormonal altera directamente la estructura y función de la piel, convirtiéndola en uno de los primeros órganos en reflejar estos cambios internos.
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Cambios hormonales en la perimenopausia: efectos y cuidados para la piel
Salud y bienestar
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