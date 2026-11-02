Autopsia confirma que padre venezolano asesinó a su esposa e hijos en Argentina

El hecho ocurrió el pasado jueves 29 de octubre en una vivienda de la calle Mercedes al 2400. Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y sus hijos Dan Velkan, de 14; Alan Nehru, de 12; y Nicole Valentina, de 10. En la misma habitación fue encontrado el cuerpo de Mahatma Eyvind Soihit Meza, de 44 años, quien presentaba una herida de bala en la sien izquierda y junto a quien se halló una pistola Sarsilmaz calibre 9 milímetros.

La escena fue descubierta por un compañero de trabajo de Rivero Mejías, quien acudió al domicilio ante la ausencia de la mujer y, al observar a través de una ventana, dio aviso a las autoridades. La familia había emigrado de Venezuela hace más de una década y se había mudado a esa propiedad en septiembre pasado tras residir anteriormente en Marcos Paz.

La investigación, que se encuentra a cargo de los fiscales Adriana Suárez Corripio y Nicolás Filippini, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 de Morón, analiza el entorno del presunto responsable. Según registros en redes sociales, Soihit Meza compartía con frecuencia contenido relacionado con armas de fuego, incluyendo fotografías de prácticas de tiro y del mismo modelo de pistola hallado en la escena del crimen.