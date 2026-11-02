Los resultados de las autopsias practicadas a los integrantes de una familia venezolana hallada sin vida en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo, confirmaron la brutalidad del suceso. Según los informes forenses, la mujer y sus tres hijos recibieron dos disparos en la cabeza cada uno, lo que refuerza la hipótesis de los investigadores sobre la intención del padre de asegurar el fallecimiento de las víctimas.
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Sucesos
Autopsia confirma que padre venezolano asesinó a su esposa e hijos en Argentina
Tragedia en Argentina
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Con información de El Nacional
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