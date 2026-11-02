El agua de arroz se ha consolidado como un aliado económico y natural para el cuidado de la dermis, gracias a su composición rica en nutrientes esenciales. Este líquido, que suele desecharse tras la cocción del grano, contiene vitaminas del complejo B, vitamina E y minerales como el magnesio y el zinc.
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Agua de arroz: una alternativa natural para la salud del cutis
Cuidado facial
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