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Agua de arroz: una alternativa natural para la salud del cutis

Cuidado facial

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Imagen de la noticia: Agua de arroz: una alternativa natural para la salud del cutis

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El agua de arroz se ha consolidado como un aliado económico y natural para el cuidado de la dermis, gracias a su composición rica en nutrientes esenciales. Este líquido, que suele desecharse tras la cocción del grano, contiene vitaminas del complejo B, vitamina E y minerales como el magnesio y el zinc.

Cómo hacer agua de arroz para la piel: propiedades y rutina de bellezaFoto cortesía de: freepik

Su capacidad para combatir el envejecimiento prematuro se debe al ácido ferúlico y la alantoína, componentes que ayudan a desvanecer gradualmente las manchas oscuras y reducir la inflamación. Además de sus propiedades antioxidantes, actúa como un tensor natural que estimula la producción de colágeno, favoreciendo la elasticidad del rostro.

Para su preparación, existen dos métodos principales: el remojo, que consiste en dejar reposar el grano en agua limpia por varias horas, y el hervor, utilizando el líquido sobrante tras la cocción. Los expertos sugieren integrar este tónico en la rutina diaria, aplicándolo tras la limpieza facial para purificar los poros en profundidad y equilibrar la producción de sebo.

Asimismo, su uso constante ayuda a mejorar notablemente la textura general de la piel, dejándola suave y tersa sin la necesidad de recurrir a productos cosméticos costosos.

Con información de Freepik

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