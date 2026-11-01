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Ventas de crudo venezolano a Estados Unidos superan los 127 millones de barriles en 2025

Sector energético

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El sector petrolero venezolano ha experimentado una transformación significativa durante los primeros ocho meses del año, consolidando una expansión sostenida en sus envíos hacia Estados Unidos. Venezuela registró un incremento del 236% en sus exportaciones de crudo y derivados al totalizar 127,54 millones de barriles entre enero y agosto, superando ampliamente los 37,96 millones reportados en el mismo periodo del año anterior.

Este desempeño permite al país mantenerse como el segundo proveedor principal de crudo para el mercado estadounidense. Solo en el mes de agosto, el volumen enviado alcanzó los 21,94 millones de barriles, lo que representa un salto interanual del 1.720,33% respecto a los 1,21 millones registrados en agosto del año previo.

La estructura de las ventas muestra que el crudo representa el 88,3% del total, con 112,62 millones de barriles, mientras que el resto corresponde a productos refinados e insumos industriales. La red de compradores se diversificó al pasar de siete a doce empresas activas, encabezadas por Valero con 44,31 millones de barriles, seguida por Phillips 66, Chevron y Citgo.

Un factor relevante en este ciclo ha sido el retorno de Citgo como comprador activo desde marzo, escalando hasta convertirse en el segundo cliente más importante a partir de junio. Por su parte, el sector de derivados mostró un crecimiento del 475,17%, destacando el aumento en el combustible de aviación, aunque el asfalto registró una contracción del 47% en el mismo lapso. Estos indicadores reflejan una reactivación de la presencia venezolana dentro del sistema energético de Estados Unidos.

Con información de noticiascol.com

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