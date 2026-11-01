Ventas de crudo venezolano a Estados Unidos superan los 127 millones de barriles en 2025

Este desempeño permite al país mantenerse como el segundo proveedor principal de crudo para el mercado estadounidense. Solo en el mes de agosto, el volumen enviado alcanzó los 21,94 millones de barriles, lo que representa un salto interanual del 1.720,33% respecto a los 1,21 millones registrados en agosto del año previo.

La estructura de las ventas muestra que el crudo representa el 88,3% del total, con 112,62 millones de barriles, mientras que el resto corresponde a productos refinados e insumos industriales. La red de compradores se diversificó al pasar de siete a doce empresas activas, encabezadas por Valero con 44,31 millones de barriles, seguida por Phillips 66, Chevron y Citgo.

Un factor relevante en este ciclo ha sido el retorno de Citgo como comprador activo desde marzo, escalando hasta convertirse en el segundo cliente más importante a partir de junio. Por su parte, el sector de derivados mostró un crecimiento del 475,17%, destacando el aumento en el combustible de aviación, aunque el asfalto registró una contracción del 47% en el mismo lapso. Estos indicadores reflejan una reactivación de la presencia venezolana dentro del sistema energético de Estados Unidos.