El sector petrolero venezolano ha experimentado una transformación significativa durante los primeros ocho meses del año, consolidando una expansión sostenida en sus envíos hacia Estados Unidos. Venezuela registró un incremento del 236% en sus exportaciones de crudo y derivados al totalizar 127,54 millones de barriles entre enero y agosto, superando ampliamente los 37,96 millones reportados en el mismo periodo del año anterior.
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Ventas de crudo venezolano a Estados Unidos superan los 127 millones de barriles en 2025
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