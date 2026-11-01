Salomón Rondón lidera el goleo en México tras doblete con el Pachuca

El primer tanto del venezolano llegó al minuto 43, tras aprovechar un rebote en el área. Posteriormente, al minuto 53, amplió la ventaja con un remate de pierna zurda tras una asistencia de Oussama Idrissi. La goleada fue sellada por el brasileño Kenedy al minuto 70, también con pase de Idrissi.

Gracias a este resultado, el Pachuca mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a los cuartos de final, ubicándose en la undécima posición de la tabla con 19 puntos. Por su parte, los Tigres UANL, con 15 unidades, han quedado eliminados de la contienda. La destacada actuación del criollo reafirma su impacto en la liga mexicana en esta etapa decisiva del campeonato.