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Salomón Rondón lidera el goleo en México tras doblete con el Pachuca

Fútbol mexicano

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Imagen de la noticia: Salomón Rondón lidera el goleo en México tras doblete con el Pachuca

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El delantero venezolano Salomón Rondón continúa su racha goleadora en el fútbol mexicano. Este sábado, el atacante fue la figura clave en el triunfo del Pachuca por 3-0 sobre los Tigres UANL, al anotar dos de los tres goles del encuentro. Con esta actuación, Rondón se consolida como el líder anotador del torneo Apertura al alcanzar 15 dianas.

El primer tanto del venezolano llegó al minuto 43, tras aprovechar un rebote en el área. Posteriormente, al minuto 53, amplió la ventaja con un remate de pierna zurda tras una asistencia de Oussama Idrissi. La goleada fue sellada por el brasileño Kenedy al minuto 70, también con pase de Idrissi.

Gracias a este resultado, el Pachuca mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a los cuartos de final, ubicándose en la undécima posición de la tabla con 19 puntos. Por su parte, los Tigres UANL, con 15 unidades, han quedado eliminados de la contienda. La destacada actuación del criollo reafirma su impacto en la liga mexicana en esta etapa decisiva del campeonato.

Con información de El Nacional

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