El delantero venezolano Salomón Rondón continúa su racha goleadora en el fútbol mexicano. Este sábado, el atacante fue la figura clave en el triunfo del Pachuca por 3-0 sobre los Tigres UANL, al anotar dos de los tres goles del encuentro. Con esta actuación, Rondón se consolida como el líder anotador del torneo Apertura al alcanzar 15 dianas.
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Salomón Rondón lidera el goleo en México tras doblete con el Pachuca
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Con información de El Nacional
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