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Béisbol

Premio Luis Aparicio honrará al Team Venezuela por su histórica conquista en el Clásico Mundial

Reconocimiento deportivo

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La selección nacional de béisbol, que hizo historia al coronarse campeona del Clásico Mundial el pasado mes de marzo, recibirá el Premio Luis Aparicio. La distinción, otorgada en su única categoría, busca enaltecer el desempeño del combinado criollo tras alcanzar el título internacional.

De acuerdo con la información oficial del premio, el propio Luis Aparicio solicitó al Consejo Consultivo realizar este reconocimiento. El expelotero destacó la gesta del equipo como el logro colectivo más importante en la historia del deporte venezolano.

El hito deportivo ocurrió el 17 de marzo de 2026, cuando el Team Venezuela venció a la representación de Estados Unidos con un marcador de 3 carreras por 2. Este triunfo significó la conquista por vez primera del trofeo para el país, consolidando una fecha que permanece en la memoria de los aficionados. La decisión de otorgar el galardón responde a la magnitud de este éxito, calificado por las autoridades del premio como una enorme hazaña para el béisbol nacional.

Con información de noticiascol.com

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