La selección nacional de béisbol, que hizo historia al coronarse campeona del Clásico Mundial el pasado mes de marzo, recibirá el Premio Luis Aparicio. La distinción, otorgada en su única categoría, busca enaltecer el desempeño del combinado criollo tras alcanzar el título internacional.
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Béisbol
Premio Luis Aparicio honrará al Team Venezuela por su histórica conquista en el Clásico Mundial
Reconocimiento deportivo
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