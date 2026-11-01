Premio Luis Aparicio honrará al Team Venezuela por su histórica conquista en el Clásico Mundial

De acuerdo con la información oficial del premio, el propio Luis Aparicio solicitó al Consejo Consultivo realizar este reconocimiento. El expelotero destacó la gesta del equipo como el logro colectivo más importante en la historia del deporte venezolano.

El hito deportivo ocurrió el 17 de marzo de 2026, cuando el Team Venezuela venció a la representación de Estados Unidos con un marcador de 3 carreras por 2. Este triunfo significó la conquista por vez primera del trofeo para el país, consolidando una fecha que permanece en la memoria de los aficionados. La decisión de otorgar el galardón responde a la magnitud de este éxito, calificado por las autoridades del premio como una enorme hazaña para el béisbol nacional.