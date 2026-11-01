El cuerpo de Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), en conjunto con la Dirección de Seguridad Ciudadana, anunció el inicio de un plan de control para sancionar a los conductores de motocicletas que incurran en maniobras indebidas y exceso de velocidad. La medida surge como respuesta a la circulación de grabaciones en video registradas entre la noche del miércoles 28 y la madrugada del jueves 29, donde grupos de motorizados disfrazados realizaron piruetas en vías de alto tráfico.
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Maracaibo
Polimaracaibo reforzará vigilancia y sanciones contra motopiruetas en la ciudad
Seguridad vial
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Con información de El Nacional
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