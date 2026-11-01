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Maracaibo

Polimaracaibo reforzará vigilancia y sanciones contra motopiruetas en la ciudad

Seguridad vial

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El cuerpo de Policía Municipal de Maracaibo (Polimaracaibo), en conjunto con la Dirección de Seguridad Ciudadana, anunció el inicio de un plan de control para sancionar a los conductores de motocicletas que incurran en maniobras indebidas y exceso de velocidad. La medida surge como respuesta a la circulación de grabaciones en video registradas entre la noche del miércoles 28 y la madrugada del jueves 29, donde grupos de motorizados disfrazados realizaron piruetas en vías de alto tráfico.

Henry Prieto, director general de Polimaracaibo, junto a Eduardo Luengo, director de Operaciones, y Marcos Amaya, director de Seguridad Ciudadana, precisaron que el despliegue busca resguardar la integridad de peatones y automovilistas. Según las autoridades, el comportamiento observado en los videos pone en riesgo la circulación ciudadana y contraviene las normas de tránsito vigentes.

«Hacemos un llamado de atención a todos los motorizados, por los hechos registrados de irrespeto a la velocidad máxima permitida y maniobras que pusieron y ponen en peligro la circulación de la ciudadanía», señaló el comisario Prieto. El jefe policial instó a los ciudadanos a no participar en este tipo de convocatorias que elevan los niveles de riesgo en las calles.

Por su parte, Marcos Amaya enfatizó que el objetivo de la alcaldía es fomentar la prevención y la responsabilidad comunitaria. «Nuestra intención no es sancionar, queremos mayor conciencia y las personas rectifiquen frente a estas conductas», afirmó Amaya, quien destacó que la gestión del alcalde Giancarlo Di Martino busca consolidar la responsabilidad comunitaria en el espacio público para garantizar que Maracaibo sea una ciudad donde se respete el derecho de todos a circular de manera segura. Las autoridades reiteraron que se aplicarán las sanciones contempladas en la ley ante cualquier infracción que comprometa la paz y el orden en las principales avenidas de la capital zuliana.

Con información de El Nacional

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