Representantes del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de Pensionados, Jubilados y Adultos Mayores acudieron a la sede de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) en Caracas para solicitar la revisión e intervención ante el cobro de comisiones por mantenimiento que aplican las entidades financieras en las cuentas de los beneficiarios. La organización busca detener deducciones que, en muchos casos, superan el monto de la pensión mensual.
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Denuncias
Pensionados solicitan a Sudeban frenar cobros de comisiones bancarias en sus cuentas
Protección de ingresos
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Con información de El-carabobeno
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