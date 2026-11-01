Pensionados solicitan a Sudeban frenar cobros de comisiones bancarias en sus cuentas

La dirigencia gremial señaló que la situación es insostenible, considerando que la pensión oficial otorgada por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales permanece congelada en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022. Este ingreso, ya insuficiente para cubrir necesidades básicas, se ve reducido a cero debido a saldos deudores generados por las tarifas bancarias.

Como ejemplo de la problemática, la delegación expuso el caso de jubilados de la Alcaldía de Valencia, en Carabobo, quienes no pudieron retirar su asignación quincenal al presentar deudas acumuladas de hasta 600 bolívares por concepto de mantenimiento de cuenta. La vocería advirtió que esta práctica afecta a todo el universo de pensionados del IVSS y jubilados de la administración pública nacional.

Para fundamentar el reclamo, la organización recordó la vigencia de la Resolución N.º 09338, dictada por Sudeban en 2013, la cual exonera de comisiones las operaciones con tarjetas de débito asociadas a cuentas de pensiones. Asimismo, citaron el artículo 102 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), que prohíbe el cobro de comisiones por apertura y mantenimiento de cuentas nómina a este sector.

Ante este escenario, el comité solicitó a la autoridad reguladora iniciar una investigación sobre los débitos aplicados y hacer cumplir las disposiciones legales. La representación gremial exigió además a la superintendencia garantizar la devolución íntegra de los montos que hayan sido descontados de manera indebida a los beneficiarios, así como la aplicación de sanciones contra las entidades bancarias que incumplan la normativa técnica y legal vigente.