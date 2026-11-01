Gobernación de Massachusetts rinde homenaje a la banda venezolana Rawayana

La resolución fue ratificada por la vicegobernadora Kimberley Driscoll y el secretario de la Mancomunidad, William Francis Galvin. Este reconocimiento oficial coincide con la reciente trayectoria de la banda, que incluye la obtención del Grammy en 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su disco ¿Quién trae las cornetas?.

Las autoridades locales destacaron la capacidad del ensamble para vincular a audiencias de diversas latitudes mediante su propuesta artística, que integra géneros como el reggae, funk y rock. La fecha elegida para esta celebración anual corresponde al día en que la agrupación ofreció un recital en el MGM Music Hall at Fenway, en Boston.

Tras la formalización del decreto, los integrantes de la banda expresaron su agradecimiento a través de sus plataformas digitales, celebrando la distinción que valora la proyección internacional del proyecto originado en Venezuela.