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Gobernación de Massachusetts rinde homenaje a la banda venezolana Rawayana

Reconocimiento internacional

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El estado de Massachusetts marcó un hito para la agrupación venezolana Rawayana al establecer oficialmente el 30 de octubre como el día conmemorativo de la banda en su territorio. La proclama, emitida por la gobernadora Maura Healey, busca exaltar el impacto cultural de los músicos venezolanos dentro de la escena latinoamericana contemporánea.

La resolución fue ratificada por la vicegobernadora Kimberley Driscoll y el secretario de la Mancomunidad, William Francis Galvin. Este reconocimiento oficial coincide con la reciente trayectoria de la banda, que incluye la obtención del Grammy en 2025 en la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su disco ¿Quién trae las cornetas?.

Las autoridades locales destacaron la capacidad del ensamble para vincular a audiencias de diversas latitudes mediante su propuesta artística, que integra géneros como el reggae, funk y rock. La fecha elegida para esta celebración anual corresponde al día en que la agrupación ofreció un recital en el MGM Music Hall at Fenway, en Boston.

Tras la formalización del decreto, los integrantes de la banda expresaron su agradecimiento a través de sus plataformas digitales, celebrando la distinción que valora la proyección internacional del proyecto originado en Venezuela.

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