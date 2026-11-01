El estado de Massachusetts marcó un hito para la agrupación venezolana Rawayana al establecer oficialmente el 30 de octubre como el día conmemorativo de la banda en su territorio. La proclama, emitida por la gobernadora Maura Healey, busca exaltar el impacto cultural de los músicos venezolanos dentro de la escena latinoamericana contemporánea.
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Gobernación de Massachusetts rinde homenaje a la banda venezolana Rawayana
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