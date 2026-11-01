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Gaiteros del Zulia barre a Costaneros en Puerto Cabello y escala en la tabla

Baloncesto profesional

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Gaiteros del Zulia logró una importante victoria al superar 73-64 a Costaneros de Puerto Cabello en su visita a tierras carabobeñas. El equipo, dirigido por Jesús Cordovés, mostró una notable mejoría en el último cuarto, consolidando un juego colectivo más sólido y eficiente.

Gregory Curvelo lideró el triunfo con una actuación destacada de 19 puntos, 5 rebotes y 1 asistencia. A su labor se sumaron Ángel Blanco con 13 puntos, Luis Duarte con 10 unidades y César Silva con 9 puntos.

Con este resultado, el conjunto zuliano se mantiene en la pelea por los primeros puestos de la tabla del Centro Occidental. El equipo acumula 22 puntos tras 15 encuentros disputados en la presente temporada.

La agenda de los zulianos continúa este miércoles con una visita a Hidrocarburos de Caracas. Posteriormente, el equipo regresará a Maracaibo para enfrentar a Trotamundos de Carabobo en una doble jornada los días viernes y sábado. La escuadra zuliana busca mantener el ritmo en la fase decisiva del campeonato.

Con información de Prensa Gaiteros del Zulia

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