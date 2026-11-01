Gaiteros del Zulia logró una importante victoria al superar 73-64 a Costaneros de Puerto Cabello en su visita a tierras carabobeñas. El equipo, dirigido por Jesús Cordovés, mostró una notable mejoría en el último cuarto, consolidando un juego colectivo más sólido y eficiente.
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Gaiteros del Zulia barre a Costaneros en Puerto Cabello y escala en la tabla
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Con información de Prensa Gaiteros del Zulia
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