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Capturados dos sujetos por presuntos abusos contra menores en San Francisco y Rosario de Perijá

Procedimientos policiales

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oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) aprehendieron a dos hombres en operativos realizados de manera independiente en los municipios San Francisco y Rosario de Perijá, quienes se encuentran señalados de incurrir en delitos de presunto abuso sexual contra dos menores de edad.

El primer procedimiento tuvo lugar en la urbanización La Coromoto, ubicada en el municipio San Francisco. Allí, efectivos del Servicio de Investigación Penal (Sipez) capturaron a Sergio Antonio Arias Terán, de 69 años, tras una denuncia interpuesta por una adolescente de 14 años por tocamientos indebidos. Durante la actuación, los funcionarios incautaron un teléfono celular y una camioneta vinculados al caso.

Simultáneamente, en el sector La Frontera del municipio Rosario de Perijá, una comisión del Centro de Coordinación Policial local efectuó la detención de Alfredo José Toyo Higuera, de 54 años, acusado de presuntos actos de abuso sexual en perjuicio de una niña de 12 años.

Tras las capturas, ambas víctimas fueron trasladadas a centros de salud para la realización de las evaluaciones médicas forenses correspondientes. Los detenidos, por su parte, quedaron a disposición de la Fiscalía 35 del Ministerio Público en San Francisco y la Fiscalía 41 en Rosario de Perijá para continuar con las investigaciones de ley.

Con información de Cactus24

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