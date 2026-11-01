oficiales del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) aprehendieron a dos hombres en operativos realizados de manera independiente en los municipios San Francisco y Rosario de Perijá, quienes se encuentran señalados de incurrir en delitos de presunto abuso sexual contra dos menores de edad.
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Sucesos
Capturados dos sujetos por presuntos abusos contra menores en San Francisco y Rosario de Perijá
Procedimientos policiales
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Con información de Cactus24
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