Autoridades investigan hallazgo de pesquero a la deriva en el estado Zulia

Según los registros, la embarcación porta las siglas YYP-7903 y está inscrita en la Capitanía de Puerto de Las Piedras, ubicada en la península de Paraguaná, estado Falcón. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el encallamiento y el punto de origen de la travesía.

Tras el hallazgo, circularon registros en redes sociales que mostraron a personas retirando piezas metálicas de la estructura del barco. Aunque han surgido versiones que sugieren que la nave pudo quedar a la deriva debido a las corrientes marinas, las autoridades marítimas no han confirmado ninguna hipótesis sobre el suceso. Tampoco existe información oficial sobre el paradero de quienes tripulaban la embarcación, por lo que el caso permanece bajo incertidumbre.