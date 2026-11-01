La embarcación pesquera identificada como La Lupita fue localizada encallada en las costas de Paraguaipoa, municipio Guajira del estado Zulia, durante la mañana del sábado 31 de octubre. La nave, de 23 metros de eslora y seis de manga, se encontraba en aparente estado de abandono y sin tripulación a bordo.
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Sucesos
Autoridades investigan hallazgo de pesquero a la deriva en el estado Zulia
Suceso en la Guajira
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Con información de Eldiario
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