Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Autoridades investigan hallazgo de pesquero a la deriva en el estado Zulia

Suceso en la Guajira

|1 min|
Imagen de la noticia: Autoridades investigan hallazgo de pesquero a la deriva en el estado Zulia

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

La embarcación pesquera identificada como La Lupita fue localizada encallada en las costas de Paraguaipoa, municipio Guajira del estado Zulia, durante la mañana del sábado 31 de octubre. La nave, de 23 metros de eslora y seis de manga, se encontraba en aparente estado de abandono y sin tripulación a bordo.

Según los registros, la embarcación porta las siglas YYP-7903 y está inscrita en la Capitanía de Puerto de Las Piedras, ubicada en la península de Paraguaná, estado Falcón. Hasta el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el encallamiento y el punto de origen de la travesía.

Tras el hallazgo, circularon registros en redes sociales que mostraron a personas retirando piezas metálicas de la estructura del barco. Aunque han surgido versiones que sugieren que la nave pudo quedar a la deriva debido a las corrientes marinas, las autoridades marítimas no han confirmado ninguna hipótesis sobre el suceso. Tampoco existe información oficial sobre el paradero de quienes tripulaban la embarcación, por lo que el caso permanece bajo incertidumbre.

Con información de Eldiario

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosEmbarcacionesGuajiraParaguaipoa

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.