Autoridades de Florida evalúan siniestro aéreo en un parque de casas rodantes

A través de las plataformas digitales, se difundieron imágenes que muestran fuego y restos de una aeronave dispersos en el área afectada. Según los reportes preliminares, testigos señalaron que la aeronave habría golpeado cables del tendido eléctrico antes de caer sobre un parque de casas rodantes, lo que también provocó la caída de redes eléctricas en el sector.

Hasta el momento, no se ha precisado cuántas personas viajaban en el aparato ni si el siniestro dejó víctimas o lesionados. Las autoridades locales mantienen las labores de investigación y, por ahora, no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme las causas exactas del incidente o el balance de daños personales.