Ante el reciente incremento de la violencia y la militarización en la zona fronteriza, autoridades colombianas han solicitado formalmente la colaboración de las fuerzas de seguridad venezolanas. El objetivo principal es bloquear las rutas que utilizan los grupos al margen de la ley al cruzar la línea divisoria de forma ilegal.
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Autoridades de Cúcuta solicitan cooperación de seguridad venezolana ante violencia fronteriza
Cooperación fronteriza
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