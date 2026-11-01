Autoridades de Cúcuta solicitan cooperación de seguridad venezolana ante violencia fronteriza

El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, planteó elevar la estrategia de seguridad a un nivel internacional. Durante sus declaraciones, propuso solicitar a Estados Unidos la inclusión de Venezuela en el programa Escudo de las Américas, con el fin de evitar que los delincuentes encuentren refugio en los municipios vecinos.

Por su parte, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, subrayó la urgencia de establecer un trabajo conjunto con los cuerpos de seguridad venezolanos. Según indicó, es necesario que las autoridades de la hermana República de Venezuela impidan el paso de delincuentes entre ambos países para garantizar la estabilidad en la zona.

El despliegue de uniformados en las calles de Cúcuta se intensificó tras una serie de atentados recientes. Entre los hechos documentados que motivaron estas peticiones se encuentra el fallecimiento de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno, además de reportes sobre la detonación de artefactos explosivos en la jurisdicción. Las autoridades locales insisten en que la cooperación bilateral es fundamental para enfrentar la presencia de grupos irregulares en la frontera.