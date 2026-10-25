En el marco de la celebración por los 238 años del natalicio del General en Jefe Rafael Urdaneta, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, encabezó este sábado 24 de octubre una serie de actos en honor al prócer zuliano. La jornada principal fue la reinauguración del Museo Histórico General Rafael Urdaneta, recinto que fue sometido a una rehabilitación integral por parte del Ejecutivo regional y el Gobierno nacional.
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Reinauguran el Museo Histórico General Rafael Urdaneta en Maracaibo
Actos conmemorativos
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Con información de La Verdad
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