Reinauguran el Museo Histórico General Rafael Urdaneta en Maracaibo

Las labores de recuperación abarcaron las salas de exposición, las áreas de acceso y la Arcada de los Héroes. Además, siguiendo recomendaciones del Acervo Histórico del Zulia y la Secretaría de Cultura, se realizó la reubicación de la estatua del prócer, una pieza creada por el escultor italiano Giovanni Turini en 1899.

Tras la reapertura, el museo fue sede de la sesión solemne del Consejo Legislativo del Estado Zulia (Clez). Durante este encuentro, se otorgó la Orden General en Jefe Rafael Urdaneta a diversas personalidades e instituciones, entre las que destacaron Alberto Urdaneta, tataranieto del prócer, el vicepresidente sectorial de Obras y Servicios Públicos, Juan José Ramírez, y el ministro del Poder Popular para las Comunas, Ángel Prado. También fueron condecorados el exalcalde de Maracaibo, Fernando Chumaceiro (post mortem), el exrector Ángel Lombardi y el Liceo Los Maristas.

Para finalizar la conmemoración, las autoridades se trasladaron al Parque Rafael Urdaneta, ubicado en el centro de Maracaibo. Este espacio público también fue objeto de una renovación integral, donde se llevó a cabo una parada militar y se colocó una ofrenda floral ante la estatua ecuestre del prócer. Caldera destacó durante el evento la importancia de resguardar la memoria histórica de quien es recordado en la historiografía nacional como “El Brillante”, ratificando el compromiso con el legado ético y moral del héroe zuliano.