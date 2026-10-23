Un edificio de 18 pisos que se encontraba en proceso de construcción colapsó este viernes en Nairobi, la capital de Kenia, dejando a decenas de personas atrapadas bajo los escombros. El incidente ocurrió cerca de las 15:00 horas, afectando a un sector comercial de la ciudad.
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Derrumbe de edificio de 18 pisos en Nairobi deja decenas de personas atrapadas
Emergencia en Kenia
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Con información de Agencias
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