Derrumbe de edificio de 18 pisos en Nairobi deja decenas de personas atrapadas

Actualmente, los equipos de rescate y la Cruz Roja trabajan en el lugar para localizar a los sobrevivientes. Por su parte, el jefe de la Policía de Nairobi, Issa Mohamed, informó que hasta el momento no se han confirmado víctimas fatales ni heridos tras el desplome.

Las autoridades locales se vieron obligadas a intervenir para controlar la situación en el sitio del suceso. Según reportó el jefe policial, las fuerzas de seguridad utilizaron gases lacrimógenos para dispersar a los curiosos y evitar saqueos en los comercios cercanos, donde algunas personas intentaban sustraer chatarra en medio de la confusión.

Los derrumbes de infraestructuras son una problemática recurrente en diversos países de África, situación que suele atribuirse al uso de materiales de construcción de baja calidad y a la falta de una supervisión adecuada por parte de las autoridades competentes.