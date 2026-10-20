El actor mexicano Diego Boneta enfrenta uno de los desafíos más complejos de su carrera al encarnar a Fidel Castro en la película Killing Castro (2026). Durante su participación en el Festival Internacional de Cine de Morelia, donde la cinta tuvo su estreno mundial, el intérprete reconoció la controversia que rodea a esta figura histórica, pero defendió la relevancia de explorar su impacto a través del séptimo arte.
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Diego Boneta califica como un reto interpretar a Fidel Castro en el filme Killing Castro
Cine internacional
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Con información de El Nacional
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