Diego Boneta califica como un reto interpretar a Fidel Castro en el filme Killing Castro

La película se centra en un momento histórico específico: la visita de Castro a la Asamblea General de la ONU en Nueva York en septiembre de 1960. Boneta aclaró que el proyecto no pretende ser una biografía convencional, sino un thriller político que retrata cinco días cruciales en los que el líder cubano interactuó con figuras como Malcolm X y Nikita Jrushchov en medio de la Guerra Fría.

Para lograr una interpretación fiel, el actor mexicano se preparó consultando a historiadores y trabajando con tres entrenadores de acentos. Boneta subrayó que su enfoque se centró en el Fidel de los años sesenta, desmarcándose de cualquier vínculo ideológico o nacional con el personaje. «Soy muy consciente de que no soy cubano, soy mexicano. Realmente no tengo absolutamente nada en común con Fidel y fue por eso que me tomé tan seriamente la preparación», afirmó el actor.

Finalmente, el protagonista de Luis Miguel expresó su confianza en que la cinta sirva para reflexionar sobre el presente. «Es ver hacia atrás para entender mejor el presente, creo que ese es el poder del cine», sentenció sobre la vigencia de las luchas sociales reflejadas en el filme.