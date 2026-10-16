El Comando Con Venezuela, plataforma política encabezada por la dirigente opositora María Corina Machado, anunció una jornada de movilización nacional para el próximo 22 de octubre. La convocatoria busca presionar para que se establezca una fecha definitiva para la celebración de las elecciones presidenciales en el país.
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Comando Con Venezuela convoca a movilización nacional para el 22 de octubre
Convocatoria opositora
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