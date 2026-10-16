Comando Con Venezuela convoca a movilización nacional para el 22 de octubre

A través de sus canales oficiales, la organización instó a la ciudadanía a participar en la protesta que se llevará a cabo en cada rincón del país. Aunque los detalles específicos sobre los puntos de encuentro serán informados en las próximas horas, el comando enfatizó la necesidad de mantener la presión ciudadana para concretar la ruta hacia la transición.

En el marco de esta convocatoria, la plataforma sugirió el 24 de julio de 2027 como una fecha viable para los comicios, una propuesta que cuenta con el respaldo de Vente Venezuela y que fue planteada inicialmente por el senador estadounidense Berni Moreno. Esta exigencia surge en un contexto marcado por la interinidad de Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado.

La fecha de la elección es la fecha de la liberación, señaló el comando en su mensaje, insistiendo en que la movilización es fundamental para avanzar en el proceso político. Hasta el momento, el Ejecutivo no ha precisado un cronograma electoral, limitándose a afirmar que los comicios se realizarán dentro de los lapsos establecidos por la Constitución.

Esta nueva acción de calle se suma a las caravanas realizadas el pasado 27 de septiembre, las cuales se desplegaron en diversas regiones, a excepción de Caracas, para denunciar las restricciones que enfrenta Machado para su retorno al país.