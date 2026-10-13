Durante su reciente visita a tierras mexicanas, el reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona protagonizó un conmovedor reencuentro con «Pocho», el conductor que inspiró su emblemático tema «Historia de taxi» y quien, con el paso del tiempo, se integró a su equipo de trabajo.
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El emotivo regalo de Ricardo Arjona al taxista que inspiró su éxito mundial
Gesto de gratitud
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Con información de Meridiano
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