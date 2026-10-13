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El emotivo regalo de Ricardo Arjona al taxista que inspiró su éxito mundial

Gesto de gratitud

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Durante su reciente visita a tierras mexicanas, el reconocido cantautor guatemalteco Ricardo Arjona protagonizó un conmovedor reencuentro con «Pocho», el conductor que inspiró su emblemático tema «Historia de taxi» y quien, con el paso del tiempo, se integró a su equipo de trabajo.

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El artista utilizó sus redes sociales para difundir el instante en el que se reunió con este entrañable amigo, dedicándole un momento de agradecimiento por haber sido una pieza fundamental en su trayectoria profesional. Es importante destacar que «Pocho» fue parte esencial de su equipo durante doce giras internacionales, acompañando al intérprete en sus años de mayor éxito.

En el material audiovisual compartido por el músico, se observa un acercamiento lleno de afecto y un momento de gran sorpresa que definió el encuentro. «Pocho, tenés cara de nervioso», le comentó el artista al saludarlo.

El regalo de Ricardo Arjona al taxista que inspiró “Historia de Taxi”

Un gesto de gratitud inolvidable

Como símbolo de su aprecio, Ricardo Arjona sorprendió al veterano conductor con un vehículo Volkswagen último modelo, decorado con un lazo de regalo. El cantautor recordó con nostalgia: «Yo te conocí en esta área hace muchos años; el Pocho era taxista y yo paré un taxi en esa esquina… Se hizo escenógrafo mío en 12 giras, toda la vida».

El emotivo acto concluyó con la entrega de las llaves del automóvil, un gesto que llenó de alegría al trabajador, quien recibió este presente como reconocimiento a su lealtad de toda la vida.

Con información de Meridiano

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