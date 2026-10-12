Carabobo: Funcionario de la PNB asesina a su pareja y se quita la vida

La víctima fue identificada como Yasmira Maglet Sánchez Castro, de 33 años, mientras que el victimario respondía al nombre de Dorian Emmanuel Ortiz Viloria, de 39 años, quien formaba parte de las filas del mencionado cuerpo policial.

Según el relato de Ángel Sánchez, padre de la mujer, el funcionario llegó al lugar de trabajo de su hija, donde ambos sostuvieron una acalorada disputa verbal. Durante el enfrentamiento, el oficial desenfundó su arma de reglamento y disparó contra Sánchez Castro, para luego quitarse la vida con un tiro en la cabeza. Ambos fallecieron de forma inmediata en la escena.