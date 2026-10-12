Un oficial activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) perpetró un homicidio contra su pareja sentimental y posteriormente se suicidó, en un hecho ocurrido este domingo al mediodía dentro de un local de loterías situado en el sector Umberto Celli, parroquia Aguas Calientes del municipio Diego Ibarra, en el estado Carabobo.
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Carabobo: Funcionario de la PNB asesina a su pareja y se quita la vida
La entidad carabobeña registra dos crímenes contra mujeres en menos de un día, encendiendo las alarmas de los organismos de seguridad
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Con información de noticiascol.com
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