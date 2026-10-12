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Carabobo: Funcionario de la PNB asesina a su pareja y se quita la vida

La entidad carabobeña registra dos crímenes contra mujeres en menos de un día, encendiendo las alarmas de los organismos de seguridad

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Un oficial activo de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) perpetró un homicidio contra su pareja sentimental y posteriormente se suicidó, en un hecho ocurrido este domingo al mediodía dentro de un local de loterías situado en el sector Umberto Celli, parroquia Aguas Calientes del municipio Diego Ibarra, en el estado Carabobo.

La víctima fue identificada como Yasmira Maglet Sánchez Castro, de 33 años, mientras que el victimario respondía al nombre de Dorian Emmanuel Ortiz Viloria, de 39 años, quien formaba parte de las filas del mencionado cuerpo policial.

Según el relato de Ángel Sánchez, padre de la mujer, el funcionario llegó al lugar de trabajo de su hija, donde ambos sostuvieron una acalorada disputa verbal. Durante el enfrentamiento, el oficial desenfundó su arma de reglamento y disparó contra Sánchez Castro, para luego quitarse la vida con un tiro en la cabeza. Ambos fallecieron de forma inmediata en la escena.

Con información de noticiascol.com

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