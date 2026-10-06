El Estadio Monumental fue el escenario de una despedida que quedará grabada en la memoria de los aficionados. Lionel Messi vistió por última vez la camiseta de la selección argentina en un emotivo encuentro frente a Benín, que culminó con una victoria de 3-0 para el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Durante este partido, el capitán no solo demostró su vigencia con dos asistencias y un gol de penal, sino que también cerró un capítulo de 21 años que cambió la historia del fútbol mundial.
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El adiós de un gigante: Messi cierra su ciclo histórico con la Albiceleste
Homenaje en el Monumental
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Con información de infobae
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