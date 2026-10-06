El adiós de un gigante: Messi cierra su ciclo histórico con la Albiceleste

El evento, que reunió a más de 85 mil espectadores en Núñez, sirvió para honrar un legado que incluye el Mundial Sub 20 de 2005, la medalla de oro en Pekín 2008, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Messi ingresó al terreno de juego acompañado por sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, mientras su esposa, Antonela Roccuzzo, y su madre, Celia Cuccittini, seguían cada detalle desde un palco. La entonación del himno nacional, a cargo del excombatiente de Malvinas Fabio Santana, fue uno de los momentos de mayor sensibilidad, dejando ver a un Scaloni visiblemente conmovido junto a su capitán.

Como gesto de reconocimiento, el partido se detuvo a los 10 minutos para que el público brindara una ovación cerrada, acompañada de fuegos artificiales, un tributo que también fue secundado por los jugadores del equipo visitante.

En cuanto al desarrollo del juego, el primer tiempo se mantuvo cerrado, con una defensa de Benín bien plantada que frustró los intentos iniciales de Messi. Sin embargo, en la segunda mitad, la balanza se inclinó a favor de los locales. A los 47 minutos, Nicolás Otamendi abrió el marcador tras un centro del capitán. Posteriormente, Nico Paz amplió la ventaja a los 61 minutos con un potente remate, y finalmente, a los 70 minutos, Messi selló el 3-0 definitivo desde el punto penal, alcanzando su gol número 126 con la casaca nacional.

Tras el pitazo final, el capitán recibió el balón del encuentro y fue rodeado por compañeros y rivales en un gesto de respeto mutuo. La jornada concluyó con un espectáculo de drones y la presentación musical de La Sole, cerrando una noche inolvidable que da paso a un nuevo proceso para la selección argentina, con la mira puesta en la Copa América 2028 y el Mundial 2030.