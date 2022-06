Un día como hoy, 20 de junio en la historia: 1971 en México se estrena el programa El Chavo Del 8

¿Qué ocurrió el 20 de junio? El 20 de junio es el día 171 del año en el calendario gregoriano. Quedan 194 días para finalizar el año. El día de hoy te traemos una lista de sucesos que ocurrieron un día como hoy 20 de junio.

-Hoy se conmemora el Día mundial del refugiado, como una expresión de solidaridad, sensibilización y responsabilidad con todas las personas refugiadas. En torno a 68,5 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Sin duda una cifra sin precedentes. Entre ellas hay casi 25,4 millones de personas refugiadas, más de la mitad menores de 18 años. Además, se estima que hay 10 millones de personas apátridas a quienes se les ha negado una nacionalidad y acceso a derechos básicos como educación, salud, empleo y libertad de movimiento. En la actualidad, en todo el mundo, cada dos segundos una persona se ve obligada a desplazarse como resultado de los conflictos y la persecución. Por esto y más, este día tiene el objetivo de aplaudir la fuerza, el valor y la perseverancia de las personas en este estado; además, esta celebración nos brinda la oportunidad de mostrar nuestro apoyo a las familias que se han visto obligadas a huir.

-Hoy en Argentina se celebra el Día Nacional de la Bandera. Esa fecha es feriado nacional y día festivo dedicado a la bandera argentina y a la conmemoración de su creador, Manuel Belgrano, fallecido en ese día de 1820.

-451: comienza la Batalla de Châlons considerada la más grande del Mundo Antiguo. En este día, en el año 451, en las llanuras del noreste de Francia, los hunos y los romanos lucharon en la Batalla de Châlons, una de las más grandes batallas del mundo antiguo, y una de las últimas victorias importantes del Imperio Romano de Occidente. Casi de inmediato, la batalla adquirió una reputación de carnicería. “Cadavera vero innúmera”, decían los romanos, traducido como: “¡Verdaderamente innumerables cantidad de cuerpos!” Châlons fue relevante por varias razones. Fue el primer conflicto importante que implicó grandes alianzas de ambos lados, la lucha de una manera coordinada. Algunos historiadores sostienen que Châlons fue una batalla épica porque el destino de la civilización occidental dependía de su resultado. En última instancia, demostró que Atila era vulnerable, deshizo su reputación como un conquistador invencible, y se detuvo el avance de los hunos en Europa Occidental. También marcó una de las últimas grandes victorias del Imperio Romano de Occidente.

-536: en Roma, Silverio es elegido papa católico.

-1867: se realiza el primer partido de fútbol en Argentina – Pixabay.-

-1909: nace Errol Flyn, actor australiano-estadounidense, conocido por sus personajes de galán, aventurero temerario y héroe romántico.

-1928: en España, se funda el club de fútbol Real Valladolid.

-1942: nace Brian Wilson, reconocido cantante estadounidense, miembro del grupo Beach Boys.

-1949: nace Lionel Richie, cantautor y actor estadounidense que formó parte de la banda musical The Commodores. Sus canciones de letras sentimentales y su voz modulada, hicieron que Richie estuviese en la lista Billboard en los años 1980, su época dorada. Además, junto con Michael Jackson, fue el impulsor de la campaña USA for Africa, con la famosa canción “We Are the World” que ambos compusieron en 1985.

-1952: nace John Goodman, actor estadounidense, es conocido por participar en films como Roseanne, Argo, The Big Lebowski, Monsters Inc.; entre muchas otras.

-1967: nace Nicole Kidman, actriz australiana -nacida en Hawaii de padres australianos-. Después de hacer varias apariciones en teatro, cine y televisión, Kidman obtuvo el papel que la precipitó a la fama en el thriller de 1989 Calma total. Sus actuaciones en varias películas, tales como Todo por un sueño (1995); Moulin Rouge! y Los otros (2001), han recibido alabanzas por parte de la crítica, y en la década de 2000 sería considerada una de las mejores actrices del mundo. En el año 2002 Kidman ganó su primer Oscar a mejor actriz por su increíble papel en la película Las horas, y en el 2003 recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La actriz tiene en su haber, además, cuatro premios Globo de Oro por sus papeles en las películas Todo por un sueño; Moulin Rouge!; Las horas y, más recientemente, por su interpretación en la serie Big Little Lies.

-1968: nace Robert Rodriguez, productor, guionista y director de cine estadounidense de origen mexicano. Ha participado en películas como Machete, From Dusk Till Dawn, Sin City, Grindhouse, entre muchas otras.

-1971: en México se estrena el programa El Chavo Del 8, una serie de televisión cómica mexicana creada y protagonizada por Roberto Gómez Bolaños, producida por Televisión Independiente de México (más tarde, Televisa). El éxito de El Chavo del 8 fue tal que, para 1973, era transmitido en varios países de Hispanoamérica con altos índices de audiencia televisiva; se estimó que en 1975 era vista por más de 350 millones de televidentes cada semana. En cuanto a la crítica, obtuvo una recepción mayormente negativa en sus primeras emisiones, ya que su contenido era calificado como “vulgar”, “bobo e insulso”, “enajenante” y “no recomendable”. Uno de los temas que más críticas negativas ha generado es la violencia explícita a través de los golpes e insultos entre algunos de los personajes. No obstante, otros medios aseguraron que un aspecto positivo de El Chavo del 8 es el uso de “situaciones universales” con las que la audiencia puede identificarse fácilmente, sin importar la edad o nacionalidad del espectador.

-1977: en Estados Unidos, se construye el gran oleoducto de Alaska, que atraviesa el estado de Alaska de sur a norte.

-1975: llegó a los cines la película de Steven Spielberg Jaws, conocida en Latinoamérica como Tiburón. El film está basado en la novela homónima del autor Peter Benchley, quien también se encargó del guion junto con Carl Gottlieb. La música de Tiburón, ganadora del Óscar a Mejor Banda Sonora, fue compuesta por John Williams. Las inolvidables y aterradoras dos notas de la canción principal fueron interpretadas en la tuba por el músico Tommy Johnson. La historia tiene lugar en una playa de Amity Island, donde el policía Martin Brody (interpretado por Roy Scheider) se entera de que una joven murió en el mar, probablemente a causa del ataque de un tiburón. Las autoridades del pueblo deciden ocultar este hecho por la amenaza que significaría para la actividad turística. Pero otro ataque lleva a Martin Brody a buscar la ayuda de un biólogo marino (Richard Dreyfuss) y un cazador de tiburones (Robert Shaw) para intentar atrapar a esta letal bestia, que resulta ser un enorme tiburón blanco. El film de Spielberg fue un éxito de taquilla, llegó a recaudar 260 millones de dólares en Estados Unidos y un total de 450 millones de dólares en todo el mundo.

-1990: en Europa se propone una nueva unidad monetaria (el ECU) para la Comunidad Europea.

-2003: un terremoto de 7,5 grados sacude al centro norte de Chile, justo antes del alba.

-2003: El quinto libro de la Saga de Harry Potter sale a la venta y se convierte en el libro vendido más rápidamento.

-2007: en Argentina, el equipo de fútbol Boca Juniors obtiene su sexta Copa Libertadores de América al vencer al club brasileño Grêmio FBPA por marcador de 2-0 en el Estadio Olímpico Monumental de Porto Alegre.

