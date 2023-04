Permiso ETIAS: un nuevo requisito que aplicará a los venezolanos para viajar a Europa

El programa ETIAS entrará en vigencia a partir de noviembre de 2023 y los ciudadanos que viajen a Europa desde Venezuela a partir de esa fecha estarán obligados a obtener un permiso de viaje ETIAS antes de llegar a la zona Schengen.

¿Qué es el Programa ETIAS?

Hay muchos países que no forman parte de la Unión Europea (UE) cuyos ciudadanos disponen de libre acceso para acceder al espacio Schengen sin necesidad de visados. En concreto hay actualmente 62 países que no se encuentran en la UE, pero que están exentos de visado.

Ciudadanos de estos países tienen autorización para entrar en países del espacio Schengen por motivos de trabajo o de viaje por un plazo máximo de 90 días. Durante estos 90 días, estos visitantes no están autorizados para trabajar o estudiar, pero pueden llevar a cabo actividades turísticas y empresariales.

Además, los recientes problemas en torno al terrorismo y la crisis migratoria reclaman una mejor gestión de las personas que acceden a las fronteras de la Unión Europea. La UE ha manifestado de forma continua su objetivo de convertir los viajes dentro de sus fronteras en una experiencia más segura.

Con el fin de reducir los trámites y los períodos de espera, así como para abordar los problemas de seguridad, la Comisión Europea (CE) ha encontrado una solución: ETIAS.

ETIAS representa el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes.

Se trata de un sistema íntegramente electrónico que autoriza y realiza un seguimiento de los visitantes de países que no necesiten un visado para acceder al espacio Schengen. De alguna forma, se parece al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje de Estados Unidos (ESTA), que se emplea para una finalidad similar.

Los trámites legales para aprobar ETIAS empezaron en el 2016 y está previsto que el sistema esté listo en el 2024.

El sistema ETIAS someterá a un control de seguridad detallado a cada solicitante para determinar si se le autoriza la entrada a cualquier país del espacio Schengen.

Debido al hecho de que los ciudadanos de países que no necesiten un visado para viajes de una duración máxima de 90 días dentro de la UE no están obligados a pasar por un largo trámite para la solicitud de un visado, ETIAS se asegura de que estas personas no supongan un riesgo para la seguridad.

Este sistema de autorización de viaje recopilará, realizará un seguimiento y actualizará los datos necesarios relacionados con visitantes con el fin de determinar si es segura su entrada a los países del espacio Schengen.

El sistema ETIAS, además de utilizarse para fines de turismo y empresariales, también permitirá a las personas visitar los países del espacio Schengen por motivos médicos y de tránsito. Además, será obligatorio para todos los países que estén exentos de visado en el espacio Schengen.

El ETIAS reducirá sustancialmente problemas de seguridad a través de sus sistemas de recopilación de datos e de información. Esto significa que ETIAS detectará si una persona supone un riesgo de cualquier clase para la seguridad de los países del espacio Schengen.

Esto conllevará la denegación de acceso a la persona y evitar un riesgo presente dentro de las fronteras de la UE. Se trata básicamente de hacerse cargo de un problema, incluso antes de que su manifestación.

¿Los venezolanos deben solicitar el permiso ETIAS?

La Unión Europea está implementando el Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS). Este programa de exención de visado entrará en vigor en 2024.

Los venezolanos que viajen a Europa desde Venezuela a partir de esa fecha deberán obtener un permiso ETIAS.

Cuando ETIAS esté disponible, los venezolanos deberán registrarse en línea antes de viajar a la zona Schengen de Europa. Esto supone que deberán obtener un permiso ETIAS antes de viajar a Europa desde Venezuela.

Actualmente, los ciudadanos de Venezuela no necesitan visa para visitar los más de 20 Estados miembros de la zona Schengen.

Para visitar estas naciones, incluida España, Francia o Italia, los venezolanos solo deben presentar un pasaporte válido. La validez del documento tiene que ser de al menos 3 meses respecto a la fecha de salida prevista del área Schengen de Europa.

Con la implementación de ETIAS, prevista para finales de 2023, además del pasaporte, los venezolanos tendrán que obtener este permiso en línea para viajar a la mayoría de los países europeos.

ETIAS permitirá a los ciudadanos venezolanos visitar los siguientes países europeos que forman parte del espacio Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Suecia.

También se requerirá este permiso para viajar a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que son Estados Schengen no miembros de la Unión Europea. También aplicará para desplazarse a Mónaco, San Marino y El Vaticano.

Igualmente, el ETIAS será exigido para viajar a Bulgaria, Chipre y Rumanía, que integran la Unión Europea, pero no son miembros del área Schengen.

Requisitos para venezolanos Para tramitar ETIAS siendo venezolano, el viajero deberá disponer de: Un pasaporte venezolano válido con al menos 3 meses de validez respecto a la fecha de salida prevista del área Schengen de Europa.

Una dirección de correo electrónico en la que recibir la exención de visado de forma segura en formato digital.

Una tarjeta de débito o crédito para abonar la tasa de ETIAS correspondiente. Solicitar ETIAS es un procedimiento sencillo que no requiere de visitas a la embajada o consulado, ya que el proceso se completará íntegramente online.