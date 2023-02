Un día como hoy, 27 de enero en la historia: 2010 El cofundador de Apple, Steve Jobs presenta en conferencia de prensa el iPad

El 27 de enero se conmemora el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas (por medio de la resolución 60/7) para condenar cualquier tipo de negación o justificación del Holocausto.

-1756 nace en Salzburgo (Austria), Wolfang Amadeus Mozart, compositor austriaco del periodo clásico. Ya a los cuatro años era un niño prodigio que interpretó melodías sencillas en el clave y compuso pequeñas piezas. Con el tiempo fue uno de los músicos más influyentes en la historia de la música occidental.

-1832: nace Lewis Carroll, seudónimo por el que es conocido en la literatura Charles Lutwidge Dodgson. Uno de los literarios más destacados del siglo XIX y de la historia universal. Es recordado por su obra de Alicia en el país de las Maravillas

-1880: el inventor Thomas Alva Edison patenta la lámpara incandescente, la que hoy en día llamamos bombilla.

-1888: se fundó en Washington, DC, la National Geographic Society. Actualmente es la organización científica, benéfica, educativa y ambientalista más grande del mundo. La NGS está presente en los cinco continentes

-1901: muere el compositor italiano Giuseppe Verdi, reconocido en la historia de la música por sus grandiosas óperas, como Il Trovatore, Nabucco o Rigoletto.

-1915: se registra el primer bombardeo aéreo de la Historia: aviones franceses atacan fábricas de explosivos alemanas.

-1945: el Ejército Soviético libera el campo de concentración nazi de Auschwitz, el cual fue el más importante para la Alemania Nazi.

-1948: en Estados Unidos, sale a la venta el primer grabador de cinta magnética, este es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre una banda plástica con un material magnetizado. Este generalmente contiene óxido de hierro o algún cromato. El tipo de información que se puede almacenar en las cintas magnéticas es variado, como vídeo, audio y datos.

-1950: muere en Caracas, Henri Pittier, ingeniero, geógrafo, naturalista y botánico suizo-venezolano, fue pionero en la creación de Parques Nacionales en Venezuela. Fue en este país que el investigador se asentó, para dedicarle buena parte de sus investigaciones.

-1956: en Estados Unidos se termina de grabar el primer disco de Elvis Presley. El album llevó como título el nombre del artista y fue lanzado el 23 de marzo del mismo año por RCA Records.

-1957: nace Frank Miller, dibujante de novelas gráficas y cineasta estadounidense de gran influencia, reconocido gracias a sus trabajos en Daredevil para Marvel y en The Dark Knight Returns para DC Comics.

–1960: es abolida la pena de muerte en Bolivia.

-1964: nace en Los Angeles, la actriz estadounidense Bridget Fonda, reconocida por sus papeles en The Godfather Part III, Jackie Brown, Kiss of the Dragon, entre otras. Ha sido nominada en dos ocaciones a los Globos de Oro y en una oportunidad a los premios Emmy.

-1965: nace en Escocia, Alan Cumming, actor escocés, escritor, cantante, director y productor. Es reconocido por su participación en Spy Kids, X-Men 2, The Good Wife, Golden Eye, entre otras producciones.

-1973: Henry Kissinger y Le Duc Tho firman en París el cese de hostilidades entre Estados Unidos y Vietnam del Norte.

-2010: El cofundador de Apple, Steve Jobs presenta en conferencia de prensa el iPad.

-2014: en la ciudad de Nueva York (Estados Unidos), fallece a los 94 años de edad el músico de folk Pete Seeger. Fue un personaje central de la cultura musical estadounidense e incansable luchador por la justicia y la igualdad. Sus canciones inspiraron a jóvenes, como Bob Dylan, Joan Baez o Bruce Springsteen, entre otros que vieron en su obra el poder de la música.