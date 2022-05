Estado Zulia: En el piso duermen los internos con tuberculosis del retén de San Carlos

Sin medidas de bioseguridad conviven enfermos y sanos en el Centro de Arrestos y Detenciones Preventivas de San Carlos de Zulia, en el municipio Colón de la región zuliana, en el occidente de Venezuela. Los privados de libertad aún no reciben respuesta ni medicamentos tras la protesta efectuada, el 23 de abril de 2022, donde aseguraban una “epidemia de tuberculosis” en el penal.

Uno de los detenidos del pabellón C se atrevió a tomar unas fotografías y explicar cuál es su situación actual. Es el patio más pequeño del retén, diseñado para unos 60 internos y en la actualidad conviven 107. “Hay como 20 TBC y otros con diferentes enfermedades, no sabemos ni qué tienen. Peligramos todos los que estamos aquí. Yo no comparto nada con nadie para evitar cualquier tipo de enfermedad”.

Según comenta, por lo estrecho del área se ven obligados a permanecer uno del lado el otro. “Uno de los enfermos pesaba más de 90 kilos y ahorita no llega a 50. Otro lo vemos escupir la sangre casi encima de nosotros y no hay intención de aislarlo”.

Los privados de libertad han escuchado propuesta de la Secretaría Regional de Salud y de la Comisión Presidencial para la Revolución Judicial. Pero todos piden tiempo, que los esperen, que buscarán una alternativa, una manera de mejorar la situación, pero aún no dan respuesta.

“Por lo menos que los saquen de cada patio y los aíslen. Eso nos haría sentir un poquito más seguros”, acotó uno detenido.

