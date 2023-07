Jorge Luis Chacín nos deleitará con su concierto “El Maleducado” en el palacio de eventos

El artista compartió este viernes 20 de julio con los medios de comunicación zulianos los detalles. El restaurante Blao, fue el sitio de encuentro donde Chacín conversó espontáneamente acerca de su nuevo tema “El Maleducado”, nombre que su próxima gira internacional, con la cual recorrerá diferentes países y posteriormente, regresará a Venezuela para visitar Caracas, Valencia y Maracaibo.

“El título de la canción El Maleducado surgió como un juego donde quisimos decir a todo el mundo lo que no decimos en nuestras canciones, es una forma de ser un poco atrevidos, de llevar un poco de la mala educación al momento intimo, no es un llamado a volverse loco, simplemente consiste en salir de la rutina, por eso decidimos llamar esta gira con ese nombre porque lo que buscamos es romper con la monotonía,” expresó entre risas el cantante.

Asimismo, el zuliano resaltó que el show que realizará será con un concepto innovador. “Tenemos en la lista algunas sorpresas especiales que pueden ser de afuera, pueden ser de aquí. Estoy seguro que el próximo 26 tendremos un súper concierto con muy buena música y una banda muy especial, así que la vamos a pasar bien”.

Por su parte, explicó con gran emoción a la prensa que este espectáculo está hecho con mucho esmero para ofrecer lo mejor al público maracaibero. “Cerrar la gira en el Palacio de Eventos será un reto porque las veces que me presenté allí lo hice acompañado de otras bandas y esta será la primera vez que lo hago yo solo, es algo que me pone un poco nervioso, por eso considero que será un reto, pero estoy seguro que con el cariño del público lo vamos a lograr y tendremos un compartir de amor sincero y profundo, entre el amor que les tengo y el que me tienen ustedes a mí”, finalizó Chacín.

Jorge Luis Chacín cuenta con importantes trabajos discográficos y durante mucho tiempo sus canciones han sido seleccionadas por diferentes artistas que lo han incorporado a sus producciones como: Rubén Blades, Ricardo Montaner y Marc Anthony, Gilberto Santa Rosa, Carlos Vives, Diego Torres y Ricardo Arjona, Víctor Manuelle, Thalía, Prince Royce, David Bisbal, CNCO, Camilo, Gente de Zona, entre otros.