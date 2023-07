Un día como hoy, 23 de julio en la historia: 776 a.C.: comienzan los primeros Juegos Olímpicos en Olimpia, Grecia.

–776 a.C.: comienzan los primeros Juegos Olímpicos en Olimpia, Grecia. Organizados en las planicies de Olimpia, los primeros juegos olímpicos fueron diseñados como un conjunto de competencias atléticas en honor al dios griego Zeus y otras deidades griegas. Los juegos también eran una suerte de herramienta política, una oportunidad para que las antiguas ciudades-estado griegas resolvieran las guerras civiles, afirmaran la dominación y anunciaran alianzas políticas. Las antiguas Olimpíadas griegas se realizaban cada cuatro años durante la luna llena del solsticio de verano, para que los juegos se pudieran jugar hasta la noche. Los juegos no eran para nada abiertos: solo los ciudadanos griegos, libres y hombres, que no estuvieran acusados de asesinato o sacrilegio podían participar. Con el paso de los siglos, los juegos olímpicos se convirtieron en juegos extremadamente largos, complejos y variados. Continuaron por casi 12 siglos hasta que el emperador Teodosio prohibió los juegos en el año 393 DC por ser un ejercicio pagano. Los juegos fueron restaurados a fines del siglo XIX.

-1881: Argentina y Chile firman un acuerdo para fijar por la vía diplomática, su frontera.

-1881: se funda la Federación Internacional de Gimnasia, la más antigua de los deportes modernos.

-1892: nace en Harar (Etiopía) Haile Selassie, último emperador de Etiopía, considerado por muchos Rastas como el Mesías.

-1942: Hitler aprueba la Operación Edelweiss. Fue la variación del Fall Blau alemán, ambas operaciones ejecutadas por Alemania durante la II Guerra Mundial. El plan original estipulaba la captura de los campos petrolíferos de la región de Maikop, no obstante, al planificar la operación Edelweiss, se decidió que el Grupo de Ejércitos A de Wilhelm List se dirigiría más al sur, hacia Bakú.

-1961: nace Martin Gore, músico y compositor británico del grupo Depeche Mode.

-1961: nace Woody Harrelson, actor de cine y televisión estadounidense. Conocido por su participación en producciones como Now You See Me, The Hunger Games, Zombieland, True Detective, White Men Can´t Jump, Natural Born Killers, entre muchas otras más.

-1961: se funda el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. El FSLN es una organización política de izquierda creada en 1961 en Nicaragua por Carlos Fonseca Amador, Santos López, Tomás Borge, Germán Pomares Ordóñez y Silvio Mayorga. Se proclamó seguidor del movimiento emprendido por el líder nicaragüense Augusto C. Sandino, del que tomó el nombre de sandinista –sus miembros también son conocidos como sandinistas–, el cual sostuvo una guerra de guerrillas contra la intervención estadounidense en Nicaragua durante los años de 1927 – 1933.

-1965: nace Saul Hudson, mejor conocido como Slash, guitarrista británico-estadounidense. Líder guitarrista del grupo Guns N’ Roses.

-1967: en Puerto Rico se realiza el primer plebiscito sobre su estatus, ganando la opción de ‘Estado Libre Asociado’ con 60,4 %.

-1967: nace Philip Seymour Hoffman, actor, productor y director estadounidense. Participó en películas como Capote, Doubt, The Master, The Hunger Games, Along Came Polly, Magnolia, Moneyball, Charlie Wilson´s War, Patch Adams, entre muchas otras más.

-1973: el presidente Richard Nixon se niega a entregar las grabaciones que le implican en el caso Watergate.

-1979: un maremoto causa la muerte a más de quinientas personas en Indonesia.

-1982: nace Paul Wesley, actor estadounidense. Ha participado en proyectos como Fallen, 24, The Vampire Diaries, Peacefull Roll Bounce, Beneath the Blue, entre otras.

-1987: Estados Unidos suspende toda la ayuda económica y militar a Panamá para forzar la salida del general Noriega.

-1989: nace Daniel Radcliffe, actor británico. Conocido mundialmente por interpretar el papel de Harry Potter en la saga de películas de Warner Bros, Harry Potter.

-2011: muere Amy Winehouse, cantante británica. La segunda investigación judicial sobre la muerte de Winehouse confirmó que la cantante falleció por exceso de alcohol, así lo informó el tribunal de Saint Pancras (Londres).