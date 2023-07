Perú: Venezolana esclavizaba sexualmente a compatriotas

En otra parte del audio revelado, a ella se le escucha: “Jossimar te va a entregar el dinero de Andrea. Él de ella y él de la China para que, por favor, vayan para allá…”.

“Faridy Zea Hernández es la encargada del control y el monitoreo, la administración, si se podría decir de la explotación sexual”, remarcó el coronel Montufar.

Con las jugosas ganancias del cobro de cupo a sus compatriotas, esta venezolana de 26 años se daba la gran vida. Gastaba en celulares de la marca Apple, costosas zapatillas, ropas de las mejores marcas y viajes de ensueño que luego presumía por TikTok.

En su iPhone 14 Pro Max, la policía le encontró un grupo de Whatsapp con varios miembros, todas mujeres, al que nombró Perfumes. A través de este chat la Caraqueña las controlaba y hasta “multaba” si dejaban la plaza que les asignaba.

“La que se me pierda de la plaza le voy a meter su sobre multa de dos mil soles, la que no conteste las llamadas (igual). Tomen sus medidas no quiero después lloradera. Están advertidas”, se lee en uno de sus amenazantes mensajes en el grupo de WhatsApp.

En “Perfumes”, además, les daba órdenes a las mujeres que eran explotadas sexualmente para que se formen de tal o cual manera, a fin de atraer a más clientes. También les exigía que solo usen el celular para reportarse y no estar perdiendo el tiempo.

En las redes sociales, la Caraqueña se mostraba como una experta