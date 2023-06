Un día como hoy, 17 de junio en la historia: 1885 la Estatua de la Libertad llegó a Nueva York a bordo de la fragata francesa Isère

-Hoy se conmemora el Día mundial de lucha contra la Desertificación y la Sequía con el fin de concienciar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos. Esta fecha nos brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la comunidad y cooperación a todos los niveles.

-1579: Francis Drake descubre la Bahía de San Francisco, la nombra New Albion, y la reclama para la reina de Inglaterra.

-1631: Mumtaz Mahal falleció dando a luz, lo que inspiró a su esposo, el emperador Mughal Shah Jahan, a construir el Taj Mahal, uno de los ejemplos más inspiradores de la arquitectura a nivel mundial. En sí, el Taj Mahal es una cúpula central de 73 metros de alto, rodeada de cuatro cúpulas más pequeñas y cuatro minaretes en los extremos. Dentro del mausoleo existe una cámara de mármol octogonal que alberga un cenotafio, o una falsa tumba, de Mumtaz Mahal. Son los adornos los que transforman al Taj Mahal en un valioso mausoleo.

A lo largo de la brillante estructura de mármol blanco se encuentran incrustadas piedras semipreciosas que incluyen jade, cristal, lapislázuli, amatista y turquesa, en diseños complejos – Imagen: Pixabay.-

Existen versos del Corán inscriptos en rúbricas caligráficas en las entradas arqueadas del mausoleo. El monumento es un importante destino turístico de la India. Cada año, lo visitan alrededor de 3 millones de personas. En 1983, fue reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y nombrado una de las Nuevas siete maravillas del mundo moderno.

-1885: la Estatua de la Libertad llegó a Nueva York a bordo de la fragata francesa Isère, y recibió una acogida triunfal por parte de los neoyorquinos. Para hacer posible la travesía por el Atlántico, la estatua fue desmantelada en 350 piezas, divididas en 214 cajas, teniendo en cuenta que el brazo derecho y su llama estaban ya presentes en suelo estadounidense, donde habían sido expuestos en la Exposición del Centenario de Filadelfia y luego en Nueva York. El 28 de octubre de 1886, la Estatua de la Libertad fue inaugurada en presencia del presidente estadounidense de la época, Grover Cleveland, antiguo gobernador del estado de Nueva York, delante de 600 invitados y millares de espectadores.

-1898: nace Maurits Cornelis Escher, conocido como MC Escher, artista neerlandés conocido por sus grabados xilográficos, sus grabados al mezzotinto y sus dibujos, que consisten en figuras imposibles, teselados y mundos imaginarios. El sueño de su padre era que Maurits se convirtiera en arquitecto, por lo que en 1919 empezó sus estudios de arquitectura en la Escuela de Arquitectura y Artes Decorativas de Haarlem, estudios que abandonó poco después para pasar como discípulo de un profesor de artes gráficas, Samuel Jessurun de Mesquita. Afortunadamente para nosotros, descubrió su talento en el arte y encontró fama eterna para sus imágenes inspiradas, matemáticamente y geométricamente desconcertantes de arquitecturas imposibles y patrones formados con mosaicos. Irónicamente, aunque nunca se convirtió en arquitecto, desde esa época sus increíbles trabajos han inspirado a muchos de ellos.

-1946: nace Barry Manilow, cantante estadounidense conocido por éxitos como “I Write The Songs”, “Mandy” y “Copacabana (At the Copa)”.

-1947: la compañía aérea estadounidense Pan Am es la primera en ofrecer el servicio alrededor del mundo.

-1958: nace Bobby Farrelly, director de cine estadounidense, conocido por participar en producciones como There’s Something About Mary, Dumb and Dumber, entre otras.

-1963: nace Greg Kinnear, actor estadounidense, es conocido por participar en metrajes como As Good as It Gets, You’ve Got Mail, Little Miss Sunshine, Ghost Town, entre otras.

-1970: nace Will Forte, actor y comediante estadounidense, ha participado en producciones como SNL, Nebraska, The Last Man on Earth, entre otras.

-1971: nace Paulina Rubio, cantante mexicana.

-1972: en Estados Unidos, se produce el registro ilegal de la sede del Partido Demócrata en el Hotel Watergate. El Escándalo Watergate fue un gran escándalo político que tuvo lugar en Estados Unidos en la década de 1970 a raíz del robo de documentos que tuvo lugar en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C., sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y el posterior intento de encubrimiento de la administración Nixon de los responsables. Cuando la conspiración se destapó, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación, pero la resistencia del gobierno de Richard Nixon a colaborar en esta, condujo a una crisis institucional. El término Watergate empezó a abarcar entonces una gran variedad de actividades clandestinas ilegales en las que estuvieron involucradas personalidades del gobierno estadounidense presidido por Nixon.

Estas actividades incluían el acoso a opositores políticos y a personas o funcionarios considerados sospechosos. Nixon y sus colaboradores cercanos ordenaron el acoso a grupos de activistas y figuras políticas, utilizando para ello organizaciones policiales o servicios de inteligencia, como a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o al Servicio de Impuestos Internos (IRS). El escándalo destapó múltiples abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que se saldó con la dimisión de este como Presidente de Estados Unidos en agosto de 1974. El escándalo salpicó a un total de 69 personas, de las cuales 48 fueron encontradas culpables y encarceladas; muchas de ellas habían sido altos funcionarios del gobierno de Nixon.

-1985: México lanza el Morelos I, el primer satélite artificial mexicano.

-2007: un 17 de junio el Real Madrid C. F. gana su Liga número 30 en la última jornada, tras imponerse al R. C. D. Mallorca.