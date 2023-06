Steph Curry prepara el Día del Padre con sus Under Armour Father To Son

Así como lo hizo con su madre y con su esposa, Steph Curry rendirá tributo a su padre con sus zapatillas Under Armour. Para el mes de junio, cuando se celebra el Día del Padre, la figura de la NBA lanzará las Under Armour Curry 10 Flow Father To Son.

Dell Curry, padre de Steph, jugó 16 temporadas en la NBA, pasando por clubes como Utah Jazz, Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets, Milwaukee Bucks y Toronto Raptors, desde 1986 hasta 2002.

Fue asistente técnico de los entonces Charlotte Bobcats, pero finalmente se retiró para seguir el desarrollo de sus hijos, Steph y Seth, en la NBA.

Dell Curry junto con Steph y Seth El padre con sus hijos

La influencia de su padre Dell resultó clave para Steph Curry, asumiendo la disciplina y espíritu de superación que vio como ejemplo a lo largo de su infancia.

Es por ello que lo homenajea con sus Under Armour Curry 10 Flow Father To Son.

Las características principales de las zapatillas Under Armour Curry 10 Flow Father To Son

Under Armour Curry 10 Flow Father To Son Zapatillas

Las zapatillas cuentan con una parte superior color gris lobo con toques dorados, jugando con el elemento de la realeza.

Así como Steph sigue la ruta de Dell, su hijo Canon lo hará con la suya. Una forma de herencia.

La tecnología que utilizan las zapatillas Under Armour Curry 10 Flow Father To Son es la Flow y Warp 2.0 de la empresa Under Armour, que mejora la sensación en el pie, haciendo que el calzado sea más liviano y transpirable.

Under Armour Curry 10 Flow Father To Son Zapatillas

Las zapatillas Under Armour Curry 10 Flow Father To Son se venderán desde este viernes, 9 de junio, por 160 dólares, tanto en el portal oficial de la Curry Brand como en tiendas minoristas seleccionadas.

