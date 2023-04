Estado Aragua: Doce mujeres recluidas en la PNB sofocadas al estar recluidas en celda con techo de Acerolit

Mariana García, familiar de una de las mujeres señalo que al ir de visita encontró a su hermana con un ataque respiratorio parecido al de asma. “mi hermana es hipertensa y está haciendo mucho calor, el espacio es pequeño y la celda tiene techo de acerolit, se empezó a sentir sofocada y aquí no hay tensiómetro y lleva varios días sin la medicina”.

Al igual que la hermana de García, otras once privadas de libertad manifestaron dolor de pecho, sudoración, y cefalea. Tras el inusual comportamiento la visita fue suspendida y las 22 damas salieron al patio. Algunos agentes policiales reconocen que las condiciones no son las más óptimas para tenerlas en ese lugar pero advierten que no hay más espacio .

Las mujeres salieron al aire libre, y se les suministro agua fría. No sé les pudo medir la presión arterial por falta de médicos y tensiómetros, tampoco se le pudo suministrar analgésicos. Ya caída la tarde y con un poco más de brisa, las 22 mujeres volvieron a su celda caliente de techo de acerolit . El espacio fue limpiado por las mismas mujeres quienes aseguran que el calor cada día es más intenso.