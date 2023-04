SPB 2023: Gaiteros del Zulia cae ante Centauros de Portuguesa 63 por 66

Fue un encuentro difícil para los Comecandela desde el principio. La ofensiva no encontró su ritmo y eso ocasionó que la ofensiva zuliana solo anotara 9 puntos en un primer cuarto

para el olvido (9-14) en el que ni Priddy ni Butler se encontraran siquiera en ataque. No entraban los canastos y Gaiteros se vio inmerso en una dinámica poco vistosa ante una visita que tampoco mostraba su mejor versión.

Ruben Nembhard rápidamente implementó cambios y en el segundo cuarto (23-16) la cara de Gaiteros cambió. Robert Gilchrist entró y demostró que puede ayudar al equipo en la medida que entre en mayor ritmo de juego. Con par de Alley Oops y par de sendos bloqueos, el británico mostró sus credenciales, algo que debe ilusionar a la fanaticada. Su trabajo fue acompañado de los mejores minutos de Lenín López con el equipo en

Maracaibo y esto provocó que Gaiteros se fuera al descanso con el 32-30 en la pizarra.

Una difícil segunda mitad.

El tercer cuarto (11-14) vió cómo ambos equipos mantenían la inconsistencia ofensiva.

Gaiteros no la pasaba bien, con un Butler que sin ritmo y un ataque que no terminaba de encontrarse. La defensa, la siempre buena defensa zuliana, funcionaba porque Centauros tomaba tiros forzados pero las segundas y terceras oportunidades jugaban a su favor. En medio de todo, había oportunidad de ganar el partido.

Centauros hilvanó una seguidilla en el último cuarto (20-23) que le permitió irse arriba con una ventaja de hasta 11 puntos, ahora con Melvin Zambrano como factor X. 8 puntos en el último cuarto del caraqueño apuntalaron a la visita. Gaiteros no obstante, logró recortar la desventaja con una defensa 2-2-1 que forzó hasta 5 pérdidas de pelota de Centauros. Los Comecandela llegaron a colocarse por 2, pero un tapón providencial de Zambrano (la

jugada defensiva de la noche sin dudas) a una bandeja de Escalona. Marcó el destino del partido. A las falta de 11 segundos Gaiteros tuvo la opción de empatar el marcador, pero dos balones perdidos consecutivamente en ese lapso de tiempo marcaron el 63-67 final del que deberá recuperarse el equipo amigo para el segundo de la serie el domingo por la tarde

Gaiteros 63 – Centauros 67

Por cuartos:

9-14, 23-16, 11-14, 20-23

Gaiteros destacados:

M. Butler: 21pts, 2rebs

N. Escalona: 10pts, 5rebs

R. Gilchrist: 9pts, 8rebs

Próximo juego:

09/04 vs. Centauros

Texto: Angel T. Bracho C.