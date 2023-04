Un día como hoy, 6 de abril en la historia: 1965 Queda en órbita el satélite Early Bird, primer satélite de telecomunicaciones.

-Hoy es es El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos da la oportunidad de reconocer el potencial del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión, que ayude a promover la paz y el desarrollo. Con este día se busca además facilitar la consecución de grandes metas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores intrínsecos como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario.

Si las reglas del juego son entendidas por todo el mundo, estas se pueden aprovechar para lograr un mayor nivel de solidaridad, cohesión social y convivencia pacífica.

-1199: fallece Ricardo I de Inglaterra, conocido como Ricardo Corazón de León. Fue rey de Inglaterra entre 1189 y 1199, siendo el tercer hijo del rey Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania.

Durante su reinado, solo visitó Inglaterra en dos ocasiones: las correspondientes a sus dos coronaciones. En total, no llegaron a seis los meses que pisó su suelo como rey. Tomó parte en la Tercera Cruzada, con campañas en Sicilia y Chipre en el camino y, posteriormente, pasó un período arrestado por Leopoldo V, duque de Austria.

-1483: nace Rafael Sanzio, pintor y arquitecto renacentista italiano considerado como uno de los más grandes e influyentes artistas de todos los tiempos.

Entre 1510 y 1511 pintó una de sus obras más famosas: «La escuela de Atenas«, fresco que decora las habitaciones que hoy en día son conocidas como las estancias de Rafael, en el Vaticano.

-1528: muere Alberto Durero, grabador y pintor alemán que introdujo el Renacimiento en el norte de Europa.

-1830: en Nueva York, Joseph Smith funda la Iglesia Mormona. Profesan seguir las enseñanzas de Jesucristo, mas no se consideran parte de las tradiciones católicas, ortodoxas o protestantes, sino que la Iglesia alega ser una restauración del cristianismo primitivo, luego de que este apostatara cerca de la muerte de San Pedro y los otros apóstoles.

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ocupa el cuarto lugar en el amplio espectro religioso de los Estados Unidos, y sus líderes afirman que los miembros que han contraído matrimonio en el templo, tienen la tasa más baja de divorcios del país.

-1896: en Atenas (Grecia) se inauguran los I Juegos Olímpicos de la Era Moderna, 1.500 años después de su prohibición por el emperador romano Teodosio I.

En estos juegos compitieron 13 países y 295 atletas, 197 de los cuales fueron griegos. Estas olimpiadas se clausuraron el día 15 de abril.

-1909: los exploradores Robert Peary y Matthew Henson son los primeros en llegar al Polo Norte.

-1917: Estados Unidos declara la guerra a Alemania en la Primera Guerra Mundial.

-1943: se publica El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Una bella metáfora sobre la vida, la amistad y el amor en forma de fábula infantil para adultos. La obra es uno de los libros más vendidos de la historia, con 140 millones de copias.

El Principito cuenta con traducciones a más de doscientas cincuenta lenguas, siendo el libro en francés más leído y traducido. Se han realizado varias adaptaciones del libro, en forma de películas, obras de teatro, ballets y series animadas, entre otras.

Perteneciente al género de literatura infantil, la obra trata sin embargo profundos temas como la soledad, el amor y el sentido de la vida, con los que el público adulto también puede identificarse.

-1965: Queda en órbita el satélite Early Bird, primer satélite de telecomunicaciones. Fue puesto en órbita por una organización internacional denominada Intelsat (International Telecommunications Satellite Corporation).

«Early Bird» (literalmente pájaro tempranero) fue colocado en órbita geoestacionaria, a 36.000 km. de altura, el 6 de abril de 1965. Siendo su período orbital idéntico al período de rotación de la Tierra (24 horas), el satélite estaba como inmovilizado en una zona del Atlántico, a una longitud de 35 grados hacia el Oeste.

De este modo, el satélite pudo actuar como puente de radio entre América y Europa, teniendo una capacidad de 240 canales telefónicos y de un canal de televisión. Permaneció en fase operativa durante tres años y medio, debiéndose a él las primeras transmisiones televisivas en directo de grandes acontecimientos políticos y sociales.

-1969: nace Paul Rudd, actor estadounidense, conocido por participar en películas como Anchorman, The 40 Year Old Virgin, Role Models, I Love You, Man, Ant-Man, entre otras.

-1971: muere en Nueva York, EE.UU., el compositor ruso Ígor Stravinsky.

-1974: el grupo ABBA, representando a Suecia, gana la XX Edición de Eurovisión con el tema Waterloo.

-1975: nace Zach Braff actor estadounidense conocido por participar en producciones como Garden State, Scrubs, Wish I was Here, Oz the great and Powerful, entre otras.

-1992: en Bosnia-Herzegovina comienza la guerra civil.

-1992: muere Isaac Asimov, escritor estadounidense de origen ruso, conocido como el padre de la robótica y el maestro de la ciencia ficción, dejó como legado más de 500 libros y un estimado de 90.000 cartas.

Nacido en la Rusia soviética, se mudó a los 3 años a los Estados Unidos donde se dedicó ya de adulto a enseñar bioquímica en la Universidad de Medicina de Boston. Sin embargo, la pasión de Asimov era la escritura. Se pasaba doce horas del día escribiendo en su escritorio, en su bañera, e incluso desde la cama del hospital.

Escribía tanto que llegó a tipear 95 palabras por minuto. Entre sus relatos, se encuentran «Yo, robot», «El hombre bicentenario» y «El sol desnudo».

-1994: se dio inicio al Genocidio de Ruanda. Fue un suceso sangriento, de carácter étnico y político, perpetrado en Ruanda (África Central) en 1994, por parte de las etnias africanas de hutus, sobre los tutsis y hutus moderados.

En Ruanda se distinguen dos grupos étnicos: la mayoría hutu y el grupo minoritario de tutsis. Desde la independencia del país de Bélgica sus líderes siempre han sido hutus, dentro de una rivalidad étnica agravada por la escasez de tierras y su débil economía sustentada en la exportación de café.

El 6 de abril de 1994 el asesinato del general Juvenal Habyarimana (presidente de Ruanda entre 1973 y 1994), y el avance del Frente Patriótico Ruandés desencadenó una multitud de masacres en el país contra los tutsis. Estos actos provocaron un desplazamiento masivo de personas hacia campos de refugiados, situados en la frontera con los países vecinos, en especial en Zaire (hoy República Democrática del Congo).

-1998: Pakistán detona un misil con capacidad nuclear cerca del territorio de India. A su vez, este país responde con cinco ensayos con armas atómicas.

-2019: Fallece David J. Thouless, físico estadounidense. Thouless fue premio nobel de física en 2016 (n. 1934).