Shakira defiende a fans latinoamericanos tras ofensa de Gerard Piqué

Shakira expuso todo su coraje por la infidelidad de Gerard Piqué en dos canciones de éxito global, y después de meses en silencio, al fin el ex futbolista hizo unas declaraciones que más bien fueron tomadas como ofensa para los fans latinoamericanos de la cantante.

La ex pareja que concibió dos hijos a lo largo de su relación de más de una década, anunció su separación el 4 de junio del año pasado mediante un comunicado, desde entonces, la colombiana se ha desahogado por medio de la música, primero con el nostálgico tema “Monotonía” y después con las provocadoras “Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53” (con Bizarrap) y “TQG” (con Karol G). Siete meses después del truene, el 25 de enero de 2023, Piqué hizo oficial su relación con Clara Chía Martí, la joven veinteañera con quien supuestamente engañó a Shakira, y para muchos, eso tuvo más impacto que alguna declaración del español, como bien dicen, una imagen vale más que mil palabras.

“Yo te puedo poner el ejemplo con el tema que he pasado el año pasado, que bueno, mi ex pareja pues es latinoamericana, o sea, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles”, fue la declaración de Piqué.

Por supuesto que en las redes sociales, se volvieron virales esas palabras, que para algunos internautas fueron tomadas como una ofensa, pues el deportista juzgó a mucha gente por ser latinoamericana.

Shakira sale en defensa de sus fans latinoamericanos

Por supuesto que Shakira no se iba a quedar callada, y aunque no hizo otra canción, sí mandó un breve pero contundente mensaje a modo de indirecta para su ex esposo.

A través de su cuenta oficial de Twitter la intérprete de la canción “Waka Waka” publicó:

“Orgullosa de ser latinoamericana”, junto a banderas de América Latina, entre ellas México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Panamá, Argentina, entre otras.