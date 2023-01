Un día como hoy, 21 de enero en la historia: 1893 es patentada la fórmula de la Coca-Cola

-1790: la Asamblea Constituyente francesa establece la estricta igualdad de todos los hombres ante las penas marcadas por la ley, cualquiera que fuese su estado o condición social. Para ello aprueba el uso de la guillotina, invento del doctor Guillotin escandalizado por la barbarie de las dolorosas ejecuciones hasta ese momento.

-1793 Luis XVI de Francia es guillotinado en la plaza de la Revolución frente al Palacio Real de París. Ya en 1792 la Convención Nacional (asamblea de diputados), proclamó la República y juzgó al Rey, acusándole de una larga serie de crímenes contra el pueblo francés, además del cargo de traición.

Fue condenado a muerte tras someterlo a votación aprobándose la ejecución por 387 votos a favor y 334 en contra. En los documentos oficiales constará que quien ha sido ajusticiado es el ciudadano Luis Capeto. El 21 de junio de 1791, Luis intentó huir de París a la actual Bélgica con su familia.

Sin embargo, fallos en la planificación de la huida causaron el suficiente retraso para que pudieran ser identificados y capturados en Varennes. Supuestamente, Luis fue capturado mientras estaba comprando en una tienda, en la que su dependiente le reconoció por su cara inscrita en las monedas con las que pagó. Luis fue trasladado de vuelta a París, donde continuó como Rey constitucional, aunque bajo arresto domiciliario hasta 1792.

El proceso contra Luis comenzó el 1 de diciembre de 1792, bajo cargos de alta traición. Fue sentenciado a muerte en la guillotina el 21 de enero de 1793, por 361 votos a favor 288 en contra y 72 abstenciones.

Despojado de todos sus títulos por el gobierno republicano, el Ciudadano Luis de Borbón, llamado así por los revolucionarios para quitarle su rango de rey, fue guillotinado frente a una multitud embravecida.

-1893: es patentada la fórmula de la Coca-Cola, el nombre del ingrediente secreto es Merchandise 100X, aunque es solo un método de control publicitario, aparentemente permanece como un secreto desde su formulación en 1886. La empresa admitió con reticencia que la fórmula ha cambiado a través de las décadas.

-1905: nace el modisto francés Christian Dior, uno de los más influyentes de todos los tiempos, además de ser el fundador de una de las marcas de moda más reconocidas del mundo.

-1923: nace la cantante, actriz y presentadora de televisión española Lola Flores, conocida en España y América Latina como «La Faraona».

-1924: muere Vladimir Ilich Ulianov, conocido como Lenin, dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique.

-1927: en Nueva York se presenta el cine sonoro.

-1941: nace el tenor español Plácido Domingo, conocido por formar parte del trío Los Tres Tenores junto a Luciano Pavarotti y José Carreras, en la actualidad desempeña el cargo de director general de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles.

-1950: muere el escritor británico Eric Arthur Blai, conocido por el pseudónimo de George Orwell, uno de los escritores más influyentes del siglo pasado y recordado especialmente por novelas como 1984 y Rebelión en la Granja.

-1976: se inaugura el servicio regular de aviones supersónicos de pasajeros «Concorde» con vuelos simultáneos de Air France entre París y Río de Janeiro, vía Senegal, y otro de British Airways entre Londres y Bahrain, a una velocidad de crucero de 2.330 km/hora. En 2003, por problemas de rentabilidad y tras un grave accidente ocurrido en 2000 se retirará definitivamente.

-1980: en España se les otorga el Premio Cervantes ex-aequo (por igual) a los escritores Jorge Luis Borges y Gerardo Diego.

-1981: nace Izabella Miko, actriz, modelo y bailarina Polaca conocida por su participación en producciones como Clash of Titans y Step Up: All in.

-1983: nace la actriz rusa Svetlana Khodchenkova, empezó su carrera a los 15 años en el cine ruso, hoy en día es conocida por interpretar a Irina en Tinker Tailor Soldier Spy, además de que participó en la película The Wolverine como Viper.

-1984: nace Luke Grimes, actor estadounidense (Taken 2, True Blood, American Sniper, Fifty Shades of Grey).

-1994: en México, el Senado ratifica la Ley de Amnistía para los insurgentes de Chiapas, aprobada por el Congreso.

-1998: Juan Pablo II visita la isla de Cuba.

– 2001: la alemana Jutta Kleinschmidt se convierte en la primera mujer que gana el Rally Dakar.

– 2007: en Serbia se celebran sus primeras elecciones generales tras independizarse de Montenegro en mayo de 2006.