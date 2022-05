Municipio Valmore Rodríguez: Vecinos denuncian diferentes «arbitrariedades» por parte del consejo comunal

Este martes, los vecinos del sector Corazón de Jesús, municipio Valmore Rodríguez del estado Zulia, denunciaron diferentes «arbitrariedades» que, según ellos, viven cada vez que el consejo comunal y el Clap reciben el beneficio nacional de las bolsas de alimentación que deberían ser distribuidas al público en general de la referida zona «sin ningún tipo de intimidaciones».

De acuerdo con lo declarado por los manifestantes, el organismo local que lleva el mismo nombre del sector «abusa» de su autoridad para infundir miedo y «quitarle la bolsa del Clap» a quienes no cumplan con algunas normativas no contempladas en la Ley. Sobreprecio en los combos, amenazas de sacar a familias de la distribución, escaneo del Carnet de Patria por parte de los líderes adeptos al Psuv a lugareños que no reciben la bolsa regularmente, son algunos de los problemas que estos reclamaban.

“Todo el mundo sabe que la bolsa del Clap sale en cinco bolívares y ahí debe ir incluido todo, desde el camión hasta el alimento; pero esa gente cobra seis bolívares o un poquito más que si por el punto. El problema no es el bolívar, sino que cuando sumamos de bolívar en bolívar cuánto le quedan y para dónde se va ese dinero (…) Además de eso, está otra falla, que desde 2019 no hacen una actualización para eliminar realmente a quienes se fueron y a los que llegaron”, fue parte de lo expresado por Maritza Vargas, quien forma parte de la UPDI de la milicia en la zona.

Por su parte, Liswendy Corona, hizo un llamado a Jacqueline Faría y a los responsables de la alimentación por parte del ministerio de acercarse hasta el municipio Valmore Rodríguez, situado en la Costa Oriental del Lago a fin de «cambiar a los líderes que ya no están dando resultados favorables tanto el partido como para el sector».

Asimismo, Karelis Pérez, denunció formalmente a miembros de dicha estructura Clap y del consejo comunal por «intentar que mi hijo dijera en la página de Patria que sí se le estaban dando la bolsa del Clap por discapacidad cuando es mentira. Estas mujeres le dijeron a él que tenía que hacerlo obligado, así sea que no se la dieran porque era una bolsa rotativa y lo puse con uno de los responsables de la denuncia, pero aún sigo esperando que las sancionen».

El grupo de ciudadanos presente en la protesta, pidieron a Nicolás Maduro que hiciera cambios en las estructuras políticas para asegurarle que los cambios políticos en favor a ese partido de izquierda fuera beneficio para todos «antes de que sea todo muy tarde». Por último, todos se identificaron como parte del Psuv. «No por eso somos menos revolucionarios, pero ya estamos cansados de que el mismo grupito, usando la intimidación, nos quieran humillar y callar sus falsas», finalizaron coincidiendo todos.

