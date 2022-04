Un día como hoy 16 de abril en la historia: 1889 nace en Londres (Reino Unido), Charles Chaplin, actor cómico del cine mudo

¿Qué ocurrió el 16 de abril? El 16 de abril es el centésimo sexto día del año del calendario gregoriano y el centésimo séptimo en los años bisiestos. Quedan 259 días para finalizar el año. Haremos un repaso sobre los eventos más destacados ocurridos un día como hoy 16 de abril.

– El 16 de abril es el Día Mundial de la Voz. Se trata de un día en el que los especialistas informan a la población sobre los hábitos saludables para cuidar nuestra salud y sobre todo nuestra voz. El Día de la Voz se está celebrando desde el año 1999. Se trata de una celebración a propuesta de la Federación de Sociedades de Otorrinolaringología con la intención de difundir la necesidad del cuidado de la voz. La voz es el sonido producido por el ser humano. Se trata del sonido que el aire expelido de los pulmones produce al salir de la laringe haciendo vibraciones en las cuerdas vocales.

¡Basta de explotación infantil!

El 16 de abril es el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Este día se conmemora el asesinato del niño Iqbal Masih, quien fue vendido a la edad de 4 años por su padre para garantizar una deuda de 600 rupias, obligación que no se pudo pagar por el incremento constante de intereses, lo que supuso que Iqbal pasara su infancia trabajando en régimen de semiesclavitud. Iqbal pudo escapar de la fábrica a los 10 años, y en vida se convirtió, pese a su juventud, en un activista contra la explotación laboral infantil, hasta que el 16 de abril de 1995 fue asesinado, mientras conducía su bicicleta en las calles. En su honor y homenaje, determinadas ONG han establecido este día como el Día Mundial contra la Explotación Infantil.

-1828: fallece en Burdeos (Francia) a los 83 años, el genio de la pintura española, Francisco de Goya y Lucientes.

– 1838: entre Francia y México comienza la Guerra de los pasteles.

¿A qué se le llamó la ‘Guerra de los Pasteles’?

En el año 1838 inicia la ‘Guerra de los Pasteles’ entre Francia y México. Un grupo de milicianos mexicanos se detuvo en el comercio de un repostero francés de apellido Remontel en las afueras de la Ciudad de México. Así se negaron a pagar por unos pasteles que habían consumido y luego saquearon el negocio del comerciante francés. El embajador de Francia para ese entonces, el barón Deffaudis, exigió una desproporcionada indemnización de 60.000 pesos para Remontel, demanda que fue rechazada por el gobierno mexicano del presidente Anastasio Bustamante. Considerándose afrentado –pero con el deseo oculto de intervenir en México– Deffaudis viajó a Francia y regresó junto a una flota de guerra para reclamar la indemnización. Como el asunto no se resolvió, la flota francesa bloqueó los puertos mexicanos del Atlántico desde el 16 de abril de 1838 y apresó las naves de ese país que encontró a su paso. La persistente negativa mexicana provocó el envío de más naves desde Francia y el bombardeo del fuerte de San Juan de Ulúa y de la ciudad de Veracruz. Finalmente, México accedió a pagar 600.000 pesos a Francia a cambio de un acuerdo de paz.

-1912: Harriet Quimby, intrépida aviadora americana, se convierte en la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha, al tripular su moderno monoplano, fabricado por el pionero francés de la aviación Louis Bleriot, a través de una espesa niebla desde las costas de Dover, en Inglaterra, hasta las playas de Hardelot, en Francia. Quimby falleció en julio en un accidente aéreo.

-1844: nace Anatole France, escritor francés, Premio Nobel de Literatura en 1921 (m. 1924).

-1889: nace en Londres (Reino Unido), Charles Chaplin, actor cómico del cine mudo conocido por su interpretación de #Charlot, y también productor y guionista cinematográfico.

-1924: nace Henry Mancini, compositor estadounidense de música de cine (La Pantera Rosa).

-1927: nace Joseph Aloisius Ratzinger, papa católico Benedicto XVI.

-1964: sale a la venta el primer álbum de los Rolling Stones. Fue grabado en Londres, en los Regent Studios, en una sola toma. Entre las canciones del disco se encuentra “Tell Me”, la primera composición de Mick Jagger y Keith Richards. El álbum generó una respuesta positiva en el público y en la crítica inglesa, reflejada también en las ventas. Luego del lanzamiento dieron conciertos en Inglaterra y los Países Bajos, y después realizaron su primera gira por Estados Unidos. La banda, fundada en 1962, al momento del lanzamiento de “The Rolling Stones” estaba integrada por Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman y Charlie Watts. En la grabación del disco contaron con la colaboración de músicos como Phil Spector, Ian Stewart y Gene Pitney. El exitoso grupo cuenta con más de 25 álbumes de estudio, entre ellos se encuentran “Beggars Banquet” (1968), “Let it Bleed” (1969) y “Exile on Main St.” (1972), “It’s Only Rock’n’Roll” (1974) y “Some Girls” (1978). Las ventas de la banda, una de las más importantes de la historia del rock, superan los 200 millones de discos. A fines de 2012, 50 años después del nacimiento de los Rolling Stones, realizaron una gira por Europa y Norteamérica llamada “50 & counting”.

-1965: nace en Nueva Yor, Jon Cryer, actor, guionista, director y productor (Two and a Half Men).

-1971: nace Selena Quintanilla Pérez, cantante mexicano-estadounidense (m. 1995).

