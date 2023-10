Pensamientos tranquilizadores de la Biblia para quienes enfrentan problemas de salud mental

CABIMAS – 10 de octubre de 2023 – La depresión, la ansiedad y el trastorno de estrés postraumático son solo algunas de las condiciones de salud mental que están enfrentando muchas personas en todo el planeta. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 8 personas en el mundo vive con problemas de salud mental.

Al acercarse el 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, muchas organizaciones comparten recursos que pueden ayudar a mejorar y estabilizar la salud mental.

JW.ORG ofrece consejos prácticos e ideas de la Biblia para hombres y mujeres, jóvenes o adultos, que enfrenten problemas de salud mental.

“Estamos conscientes de que cada vez más personas en el mundo enfrentan problemas de salud mental a diario, por eso esperamos que los mensajes de la Biblia les resulten relajantes y reconfortantes”, manifestó Ronald Rodríguez, portavoz nacional de los testigos de Jehová. “Para quienes vivan con problemas de salud mental o conozcan a alguien que luche contra estas dificultades, los artículos y recursos de jw.org pueden ser como una luz que los guíe en un túnel oscuro. La Biblia da un mensaje de esperanza y estamos seguros de que las personas encontrarán tranquilidad y alivio en las Escrituras y los recursos de jw.org”.

La revista “La salud mental: La ayuda que da la Biblia” contiene varios artículos con consejos prácticos y pensamientos reconfortantes. Algunos de los artículos son:

La salud mental está en crisis

Dios quiere cuidarlo

La oración: Eche “todas sus inquietudes sobre él”

“El consuelo de las Escrituras”

Experiencias reales de la Biblia

Los buenos consejos de la Biblia

¿Cómo podemos ayudar a quienes sufren un problema de salud mental?

Dios nos promete salud mental perfecta

El artículo “El consuelo de las Escrituras” contiene información que da aguante y fuerzas para combatir los patrones de pensamiento negativos. También dirige la atención al futuro cercano en el que el dolor emocional será algo del pasado. El artículo destaca muchas maneras en las que la Biblia puede ayudar a quienes luchan contra la depresión, la ansiedad y otros sentimientos dolorosos:

La Biblia tiene muchísimos pensamientos positivos que pueden reemplazar cualquier pensamiento negativo.

La Biblia puede ayudarnos a contrarrestar los sentimientos de inferioridad o de que no valemos nada.

En la Biblia hay muchos relatos que nos aseguran que no estamos solos y que Dios, nuestro Creador, entiende a la perfección cómo nos sentimos.

La Biblia promete que Dios hará que los recuerdos que nos causan dolor queden en el olvido.

El artículo “Los buenos consejos de la Biblia” indica que aunque la Biblia no es un libro de medicina, da consejos muy útiles. El artículo explica que la Biblia reconoce que las personas pueden necesitar ayuda médica. También expone que el ejercicio y los hábitos saludables son importantes, y anima a las personas a aceptar de buena gana la ayuda de los demás.

“Leer la Biblia todos los días con mi esposa me ayuda mucho. Así empiezo cada mañana con ideas positivas que me motivan. He notado que, en los días que peor me siento, siempre hay un versículo que me llega al corazón”, dice Peter en el artículo.

Otros artículos relacionados de jw.org son: “Adolescentes con depresión. Causas y ayudas” y “¿Qué hago si estoy deprimido?”. Presentan muchos versículos bíblicos reconfortantes como:

“Jehová está cerca de los que tienen el corazón destrozado; salva a los que están hundidos en el desánimo” – Salmo 34:18.

“Arroja tu carga sobre Jehová, y él te sostendrá. Jamás permitirá que caiga el justo” – Salmo 55:22.

“Porque yo, Jehová tu Dios, tengo agarrada tu mano derecha; soy el que te dice: ‘No tengas miedo. Yo te ayudaré’” – Isaías 41:13.

“Nunca se angustien por el día siguiente” – Mateo 6:34.

“Háganle saber a Dios sus peticiones, y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones” – Filipenses 4:6, 7.

El video de la serie “La pizarra animada” titulado “Borra la tristeza” y la hoja de ejercicios “Cómo salir de la tristeza” ofrecen recursos interactivos para jóvenes. El video anima a los jóvenes a buscar a alguien con quien hablar cuando estén tristes, como uno de sus padres o un amigo cercano. Otros consejos incluyen poner por escrito los pensamientos y sentimientos, orar a Dios y leer la Biblia, sobre todo el libro de los Salmos.

“Si llenas tu mente con pensamientos positivos de la Biblia te sentirás mejor”, dice el video.

“Si tienes depresión clínica no debes avergonzarte. A muchos les ha ayudado seguir un tratamiento, y ahora se sienten bien”, continúa diciendo el video. ‘Ir paso a paso, un día a la vez, confiar en la ayuda de tus padres y de tus amigos puede dibujar una sonrisa en tu rostro y borrar la tristeza’.

Para más información, por favor visite jw.org.