Municipio Cabimas: Autoridades y transportistas de Cabimas llegan a punto de encuentro en productiva mesa de trabajo

La reunión de trabajo, fue realizada en la sede del Concejo Municipal de esta localidad y estuvo encabezada por los concejales Marvin Nava Presidente del poder legislativo local, Ángel Mata Presidente de la comisión de Transporte y Servicios Públicos, Onelio Sulbaran sub director del Ayuntamiento local quién en compañía del Director municipal de Transporte y Tránsito Ing. Luis López y Aidalis Avendaño Presidenta de Emuteca, estuvieron en representación del Alcalde, Dr. Nabil Maalouf.

Además de la presencia del Presidente del Sindicato de Transporte Emilio Velasquez, representantes de las líneas urbanas, del INTTT, Fiscalía municipal, Contraloría de Cabimas, organizaciónes vecinales, Comité de usuarios, Cuerpos de Seguridad y Orden Público entre otros, quienes luego de una nutrida discusión e intercambio de ideas llegaron a un conjunto de propuestas que serán discutidas y aprobadas en la sesión ordinaria pautada para la próxima semana por parte del Concejo Municipal de la ciudad.

En sus palabras Marvin Nava, aseguró que es importante llegar a una tregua y buscar soluciones a la situación actual, “nosotros entendemos la situación pero no podemos permitir que de tanto tensar la cuerda, la cuerda se rompa, debemos llegar a un acuerdo y hacer cumplir la ley” dijo.

En su intervención, Mata Presidente de la comisión de Transporte y Servicios Públicos del Concejo Municipal recordó los objetivos del encuentro,”la idea es escuchar a todas las partes involucradas en la prestación de este vital servicio público que es de interés para todos porque la mayoría de los Cabimenses usamos el transporte público” dijo el Concejal que ratificó que por ahora el pasaje urbano son 10 Bs.

Entre las propuestas dadas a conocer por el Concejal están, la realización de una asamblea general de choferes para informar los acuerdos, el inicio de un plan de acción contra los carros llamados “piratas”, una de las denuncias que se reciben a diario.

Asimismo la discusión en los próximos días de un reajuste en la tarifa actual urbana que se ha planteado en 15 Bs, para todas las rutas, inicio de una jornada de Calle para palpar la situación actual de los choferes y usuarios en todo el Municipio Cabimas y publicar cuántas rutas y vehículos están laborando y elaborar una ordenanza para regularizar el tema de las estaciones de servicio en la ciudad para apoyar a los choferes en este sentido.

Por su parte Emilio Velasquez, Presidente del Sindicato de transporte de Cabimas ofreció disculpas en representación del sector por las presuntas irregularidades y maltratos que se han conocido de parte de algunos usuarios, la mayoría de la línea H Cabillas.

No obstante reiteró que el transporte urbano en la ciudad no puede seguirse manteniendo con una tarifa de 10 Bs y que la propuesta de los choferes es de 20 Bs para todas las rutas, “se nos hace cuesta arriba trabajar con esa tarifa tan pirrica, nuestra propuesta es de veinte bolívares esa es la propuesta y yo cómo representante del sector transporte la he venido a ratificar” aseguró, agregando que entiende la situación económica de los usuarios pero se debe comprender de igual forma la del transportista.

*Bono Navideño a partir de noviembre*

Durante la discusión y ante la interrogante, Mata aseguró, que en los próximos días estaría dándose la discusión para la entrada en vigencia del Bono Navideño, el cual es un beneficio que reciben los Transportistas cada último trimestre del año cómo parte de sus beneficios, “en noviembre comienza la temporada navideña probablemente nos tocará discutir una tarifa que entre en vigencia en este mes que incluya este beneficio”, dijo.

Sera definitivamente el próximo martes 17, cuando en sesión ordinaria y con el voto de la mayoría más uno, el Concejo Municipal de la ciudad estaría aprobando o no las propuestas presentadas este miércoles 11 y dónde entre otros importantes puntos estará el posible inicio de una discusión para llegar a un reajuste en el pasaje del transporte urbano en todas las rutas activas de esta localidad.

Texto: Jaime Ortega