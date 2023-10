La Gran Final de Entre-Gaiteros Campeonato de Softbol Copa Proquímicos

Desde las 10 de la mañana comenzando con un juego de exhibición Femenino que enfrenta a las Leonas de Santa Rita Vs. D32 de Cabimas, a las 2pm en el segundo juego disputándose el tercer lugar del Campeonato Pasión Indiana Vs. Los Laurelianos y a las 4pm llega la Gran Final del Campeonato Entre-Gaiteros 2023 Copa Proquímicos Los Rosareños Vs. CPPAFFAA.

Asiste con toda la familia Este Sábado 30 de septiembre a partir de las 10 de la mañana y a poya a tu equipo favorito.

Y para bailar y gozar en las tribunas se prende el Parrandón con la presentación de las agrupaciones: BLADESMANÍA, CCPPAFFAA, Pasión Indiana, Ensamble Entre Gaiteros, La Cuerda Cabimera y muchas sorpresas más bajo la animación de Emilio Mendoza, Randy Gonzáles y Gustavo Rodríguez.

Un evento ideal para el esparcimiento de la familia cabimense, la entrada es totalmente gratis con un super espectáculo musical imperdible.

Todo esto gracias al Comite Organizador de Entre-Gaiteros y el apoyo del Alcalde Dr. Nabil Maalouf, Dir. Héctor José Vargas IMDEC el respaldo de los Aliados Comerciales Proquímicos, Publik, Indulsa, Feinca, Aime, Madelpa, Don Filete, Pizzería El Peluche.

La cita es este sábado 30 de septiembre para cerrar con broche de oro la gran fiesta del pueblo cabimero.

Texto: Gustavo Rodríguez