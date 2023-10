Usher encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2024

Usher saltará al campo en el Allegiant Stadium de Las Vegas durante el show de medio tiempo presentado por Apple Music, según un comunicado de prensa de Roc Nation y la NFL este domingo.

“Es el honor de mi vida poder finalmente marcar en mi lista de deseos una actuación en el Super Bowl. No puedo esperar para traer al mundo un espectáculo diferente a todo lo que han visto de mí antes”, dijo Usher en un comunicado este domingo, añadiendo: “Gracias a los fans y a todos los que hicieron posible esta oportunidad. Nos vemos muy pronto”.

El cantante ha interpretado su amplia colección de éxitos de R&B durante su serie de conciertos en Las Vegas “Usher – My Way The Residency”. Desde que irrumpió en la escena musical en 1994 con su álbum debut homónimo “Usher”, ha vendido más de 80 millones de discos en todo el mundo y ha ganado ocho Grammys.

Sus mayores éxitos incluyen canciones como “U Got It Bad”, “U Don’t Have to Call” y “Nice & Slow”, entre muchas otras.

“Usher es el artista y showman definitivo. Desde su debut a los 15 años, ha trazado su propio camino. Más allá de su canto impecable y su coreografía excepcional, Usher desnuda su alma”, dijo Jay-Z en un comunicado este domingo.

“Su extraordinario viaje le ha llevado a uno de los escenarios más grandiosos del mundo. Estoy impaciente por ver la magia”, agregó.

Usher ya apareció en el escenario del medio tiempo del Super Bowl en 2011 para cantar “OMG” con los Black Eyed Peas, pero el espectáculo de 2024 será su primera vez como protagonista.

La actuación de Rihanna en el medio tiempo de 2023 se convirtió en el espectáculo más visto de todos los tiempos. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar encabezaron el show de medio tiempo del Super Bowl LVI en 2022.

El Super Bowl se emitirá en la CBS el 11 de febrero de 2024.