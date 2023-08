Un día como hoy, 23 de agosto en la historia: 1978 nace Kobe Bryant, jugador de baloncesto estadounidense. Considerado como uno de los mejores de la historia

-El día de hoy se conmemora el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. En la noche del 22 al 23 de agosto de 1791, se produjo en Santo Domingo (actualmente Haití y la República Dominicana) el comienzo de una sublevación que sería de decisiva importancia para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. La finalidad que persigue el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición es inscribir la tragedia del comercio de esclavos en la memoria de todos los pueblos. Las primeras conmemoraciones del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición tuvieron lugar en varios países, en particular el 23 de agosto de 1998 en Haití y el 23 de agosto de 1999 en Gorée, Senegal.

-1305: muere William Wallace, libertador escocés. Wallace fue un soldado escocés, de ascendencia galesa, que dirigió a su país contra la ocupación inglesa del rey Eduardo I de Inglaterra en la Primera Guerra de Independencia de Escocia.

-1572: Tuvo lugar en París la Matanza de la Noche de San Bartolomé.

-1591: muere Fray Luis de León, profesor, teólogo y poeta español. Fue considerado uno de los hombres más sabios de su tiempo. Pasó, injustamente, cinco largos años en las cárceles de la Inquisición.

-1754: nace Luis XVI, rey francés, que gobernó su país entre 1774 y 1793. Fue el último monarca antes de la Revolución Francesa.

-1912: nace Gene Kelly, bailarín estadounidense.

-1914: En el marco de la I Guerra Mundial, Japón se une al bando aliado y declara la guerra a Alemania.

-1926: muere Rodolfo Valentino, actor italiano. Conocido por las películas The Sheik, Blood and Sand, The Eagle, The Son of the Sheik.

-1939: En el marco de la II Guerra Mundial, la URSS y el Tercer Reich alemán firman el Pacto Ribbentrop-Mólotov.

-1946: nace Keith Moon, baterista de la banda inglesa The Who.

-1966: el satélite espacial estadounidense Lunar Orbiter, situado en la Luna, toma la primera fotografía de la Tierra vista desde el Espacio.

-1970: nace River Phoenix, actor estadounidense, hermano de Joaquin Phoenix. Conocido por películas como Stand by Me, Indiana Jones, My Own Private Idaho, Dark Blood, entre otras.

-1973: en Chile, Augusto Pinochet es nombrado Comandante en Jefe del Ejército por el presidente Salvador Allende.

-1973: ocurre el asalto a un banco sueco, cuyas circunstancias darán origen al término Síndrome de Estocolmo. Este día, Jan Erik Olsson intentó asaltar el Banco de Crédito de Estocolmo, en Suecia. Tras verse acorralado tomó de rehenes a cuatro empleados del banco, tres mujeres y un hombre. Entre sus exigencias estaba que le trajeran a Clark Olofsson, un criminal que en ese momento cumplía una condena. A pesar de las amenazas contra su vida, incluso cuando fueron obligados a ponerse de pie con sogas alrededor de sus cuellos, los rehenes terminaron protegiendo al raptor para evitar que fueran atacados por la policía de Estocolmo.

-1978: nace Julian Casablancas, vocalista estadounidense de The Strokes.

-1978: nace Kobe Bryant, jugador de baloncesto estadounidense. Considerado como uno de los mejores de la historia.

-1989: Tiene lugar la protesta ‘Cadena Báltica’, demandan mayor soberanía para Repúblicas Bálticas-Estonia, Lituania y Letonia.

-2006: Natascha Kampusch escapa de la casa de su captor después de ocho años secuestrada. Kampusch es una joven austríaca que fue secuestrada por Wolfgang Přiklopil cuando tenía diez años de edad, el 2 de marzo de 1998. Permaneció en cautividad por su secuestrador durante más de ocho años, hasta el momento de su fuga el 23 de agosto de 2006. El caso fue descrito como uno de los más dramáticos de la historia criminal de Austria.

