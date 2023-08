Jorge Luis Chacin lanzó emotivo tema Cristiano “Se me estaba olvidando”

“Se me Estaba olvidando” pertenece a Jorge Luis Chacín con la producción de Pablo Rodríguez y Alejandro Ávila quien también es su director musical. Este hermoso tema viene acompañado de un videoclip donde el cantautor comparte con la violinista Ruvit Bracho, bajo la dirección de los zulianos Víctor Márquez y Jesús Adrianza.

Se me está olvidando

Que allá en el calvario

Tú diste la vida por mí

Se me estaba olvidando que mi abecedario

Tú eres el principio y el fin

Que soportas mi angustia, que tus manos me curan

Y tu paz me ayuda a sonreír

Que aun en medio de la tormenta

Es tu amor el que me sustenta Jesús.

El tema está disponible en todas las plataformas musicales y pertenece a una serie de canciones nuevas dedicadas a Dios como una bonita forma de agradecer a través de su música todas las bendiciones que ha recibido. Así mismo, da pie para próximamente sacar un nuevo disco en formato EP que contará con seis temas.

Recordemos que Jorge Luís Chacín está de gira con su Tour “El Maleducado” con la cual recorrerá diferentes países como Colombia, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Chile, para regresar a Venezuela para cerrar en Maracaibo el 26 de octubre en el Palacio de Eventos de Venezuela. Entradas a la venta por @mdticket

Vea el vídeo que llegará a su corazón aquí: