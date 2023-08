Un día como hoy, 21 de agosto en la historia: 1911: es robado en el Museo Del Louvre el famoso cuadro de La Mona Lisa, posteriormente recuperado en 1913

-1293: muere Pierre d’Abernon, poeta anglo-normando.

-1560: nació Erzsébet Báthory, aristócrata húngara, perteneciente a una de las familias más poderosas de su país. Ha pasado a la historia por haber sido acusada y condenada de ser responsable de una serie de crímenes motivados por su obsesión por la belleza que le han valido el sobrenombre de «La Condesa Sangrienta», además tiene el Record Guinness de la mujer que más ha asesinado en la historia de la humanidad con 630 muertes. Según la leyenda, Erzsébet Báthory fue una cruel asesina en serie obsesionada por la belleza, que utilizaba la sangre de sus jóvenes sirvientas y pupilas para mantenerse joven en una época en que una mujer de 44 años se acercaba peligrosamente a la ancianidad. El diario de Erzsébet contaba día por día sus víctimas, con todo lujo de detalles, hasta sumar más de 600 jóvenes torturadas y asesinadas. En su castillo había toneles de ceniza y serrín, usados para recoger la sangre que se vertía tan pródigamente en aquel lugar. Debido a esto, todo el lugar estaba cubierto de manchas oscuras y despedía un tenue olor a putrefacción. La condesa sangrienta falleció el 21 de agosto de 1614.

-1754: nace William Murdoch, ingeniero escocés, inventor del motor de vapor de cilindro oscilante y el alumbrado a gas.

-1792: en el marco de la Revolución francesa, se realiza la primera ejecución con guillotina, en reemplazo de ‘métodos más crueles’.

-1911: es robado en el Museo Del Louvre el famoso cuadro de La Mona Lisa, posteriormente recuperado en 1913. El carpintero italiano Vincenzo Peruggia (exempleado del Museo del Louvre) llegó al Museo del Louvre a las 7 de la mañana, vestido con un blusón de trabajo blanco como los utilizados por el personal de mantenimiento del museo, descolgó el cuadro y a continuación, en la escalera Visconti, separó la tabla de su marco, abandonando este último. A continuación salió del museo con el cuadro escondido bajo su ropa, que colocó posteriormente en una valija. Cuando poco después el pintor Louis Béroud entró a la sala para ver el cuadro notó su ausencia y avisó de inmediato a la policía. El museo permaneció cerrado durante una semana para proceder a la investigación. Durante la ausencia de la obra, se batió el récord de visitantes al museo; que acudían a apreciar el hueco dejado en la pared por el cuadro que había sido hurtado.

La pintura fue recuperada dos años y ciento once días después del robo, tras la captura de Peruggia.

-1938: nace Kenny Rogers, reconocido músico estadounidense.

-1940: tras haber recibido el día anterior un brutal golpe de piolet en la cabeza a manos del estalinista español Ramón Mercader, muere en Ciudad de México, el revolucionario Leon Trosky, a los 61 años, compañero de lucha de Lenin durante la Revolución Rusa y más tarde perseguido por Stalin. Ramón Mercader fue apresado y permaneció en la cárcel durante 20 años.

-1952: nace Glenn Hughes, músico británico, miembro de Deep Purple y Black Sabbath.

-1952: nace Joe Strummer, músico y cantante británico de origen turco, conocido por ser miembro de The Clash.

-1959: Hawái se convierte en el 50º estado de los Estados Unidos de América.

-1962: nace Gilberto Santa Rosa, reconocido cantante puertorriqueño de salsa.

-1967: nace Carrie-Anne Moss, actriz canadiense. Reconocida por pelíclas como The Matrix, Memento, Red Planet, Chocolat, Silent Hill, entre otras.

-1968: inicia ocupación soviética de Checoslovaquia.

-1973: nace en Moscú, Sergey Brin creador y co-fundador del popular motor de búsqueda Google.

«Al final del día, quieres tener el conocimiento del mundo conectado directamente a tu mente». Sergey Brin

-1986: nace en Trelawny, Jamaica, Usain Bolt, considerado el más grande velocista de todos los tiempos. En 2012 obtuvo las medallas de oro en los Juegos Olímpicos y de campeonato del mundo de atletismo, y logró récords mundiales en los 100 y 200 metros llanos y el relevo de 4x100m. Es el único atleta en la historia campeón en las tres modalidades de los Juegos Olímpicos de manera consecutiva. En los 100 metros, su marca es de 9,58 segundos en el Campeonato Mundial de Atletismo 2009 en Berlín. En los 200 metros, batió el récord mundial con 19,30 segundos, en Beijing, al derrotar al estadounidense Michael Johnson, que había clavado 19.32 segundos. También en Berlín, en 2009, Bolt batió su propio récord al establecer la nueva marca mundial de 19s19. Con la ayuda de Asafa Powell, Michael Frater y Nesta Carter ganó el relevo 4x100m. Jamaica venció el viejo récord mundial que pertenecía a los EE.UU. y que había durado 15 años – 37,40 s – reduciendo el tiempo de 37,10 s en la final olímpica en Beijing 2008. En el Campeonato Mundial de 2011, Bolt y el relevo de Jamaica obtuvo de nuevo el récord mundial con 37,04 s.

-1989: nace Hayden Panettiere, la actriz y cantante estadounidense. Conocida por producciones como Remember the Titans, Heroes, Nashville, Raising Helen, entre otras.

-1991: en la URSS se realiza un golpe de estado contra Mijaíl Gorbachov.

-1992: nace R.J. Mitte, actor estadounidense. Conocido por participar en Breaking Bad, Switched at Birth, House of Last Things, Who’s Driving Doug, Dixieland y The Recall.

